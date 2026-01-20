mopo plus logo
Frankreichs Präsident Macron mit Pilotenbrille

Eine Szene wie aus dem Kultfilm „Top Gun“ – auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos zeigte sich der französische Präsident nur mit Pilotenbrille. Foto: picture alliance / abaca | Lafargue Raphael/ABACA

  • Davos

Warum trägt Macron plötzlich dauernd Sonnenbrille?

Frankreichs Präsident Macron sorgt mit einer Sonnenbrille in Davos für Gesprächsstoff. Was hinter seinem ungewohnten Auftritt steckt, hatte er bereits zuvor in Frankreich verraten.

Mit einer Sonnenbrille hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos für Rätselraten gesorgt. Auch am Rednerpult setzte er die Pilotenbrille nicht ab und ging in seiner Ansprache auch nicht auf die Brille ein. Allerdings hatte er vor fünf Tagen bereits bei einem Termin in Frankreich, bei dem er erstmals mit Brille eintraf, für Aufklärung gesorgt. Der Grund dafür, dass er die Brille trage, sei eine harmlose Entzündung am Auge. 

„Bitte entschuldigen Sie das unschöne Aussehen meines Auges“, hatte Macron beim Besuch des Luftwaffenstützpunktes in Istres gesagt. Zeitweise war Macron auf dem Termin dort auch ohne Brille mit einem geröteten, blutunterlaufenen Auge zu sehen. Es handele sich „um das Auge des Tigers“ und um ein „Zeichen der Entschlossenheit“, hatte Macron scherzhaft gesagt. (mp/dpa)

