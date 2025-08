Warum diese Jeans-Werbung in den USA für riesige Empörung sorgt

Blond, blauäugig, perfekt? Ein Werbeclip von Schauspielerin Sydney Sweeney für eine Jeansmarke spaltet das Netz. Selbst das Weiße Haus mischt sich in die Kontroverse ein.

US-Schauspielerin Sydney Sweeney macht Werbung für eine Jeansmarke – und hat damit für Aufregung in den sozialen Medien gesorgt. „Sydney Sweeney hat tolle Jeans“, lautet der Slogan der Kampagne der Marke American Eagle. Der Slogan ist ein Wortspiel: Das englische Wort für Gene, „Genes“, und das Wort Jeans klingen gleich.

In einem Post der Jeansmarke ist Sweeney mit ihrem Deutschen Schäferhund zu sehen. In einem weiteren Clip wird das Wortspiel ausgeführt: „Gene werden von den Eltern an ihre Nachkommen weitergegeben und bestimmen oft Merkmale wie Haarfarbe, Persönlichkeit und sogar Augenfarbe. Meine Jeans ist blau“, sagt die 27-Jährige dort.

Für dieses Wortspiel, aber auch für die Art, wie sich die Schauspielerin in Szene setzt, wird Sweeney von Internet-Usern kritisiert. „Vielleicht bin ich einfach zu woke. Aber eine blauäugige, blonde, weiße Frau zu nehmen und deine Kampagne darauf zu konzentrieren, dass sie perfekte Gene hat, fühlt sich seltsam an“, schrieb ein User zu dem Clip auf X.

Auf Instagram lautete ein Kommentar: „Solche Ideen (Eugenik) sind nicht cool. Boykottiert American Eagle.“ Eine andere fragte: „War sie es nicht, die nicht als Objekt angesehen werden wollte?“

Jeans-Konzern lässt Kritik abprallen

Es gab auch viele User, die sich hinter Sweeney stellten. Auch das Weiße Haus mischte sich in die Kontroverse ein. Kommunikationsdirektor Steven Cheung schrieb auf der Plattform X: „Die ‚Cancel Culture‘ läuft Amok“. Dieses „verdrehte“ liberale Denken sei der Grund, warum die Amerikaner bei der Präsidentschaftswahl 2024 so gewählt haben, wie sie gewählt haben. „Sie haben diesen Mist satt“, folgerte Cheung.

Am Samstag meldete sich der Jeans-Konzern zu Wort und ließ die Kritik abprallen. Die Werbekampagne „Sydney Sweeney Has Great Jeans“ habe sich immer nur um Jeans gedreht, schrieb der Modekonzern auf Instagram. „Ihre Jeans. Ihre Geschichte. Wir werden damit fortfahren zu feiern, wie jeder seine AE Jeans mit Selbstvertrauen auf seine Weise trägt. Großartige Jeans stehen jedem gut.“

Trump: „Ich finde ihre Werbung fantastisch“

Jetzt hat Sweeney überraschend Unterstützung vom US-Präsidenten Donald Trump erhalten. Am Montag hatten mehrere US-Magazine Sydney Sweeney Wahlunterlagen veröffentlicht. Dabei kam raus: Die „The White Lotus“-Schauspielerin ist seit Juni 2024 in Florida als Republikanerin registriert. Kein Wunder also, dass Trump die Werbe-Kampagne mit Lob überhäufte: „Wenn Sydney Sweeney eine registrierte Republikanerin ist, finde ich ihre Werbung fantastisch“, sagte der US-Präsident bei einem Auftritt in Pennsylvania.

Dann ergänzte er: „Ihr werdet überrascht sein, wenn ihr seht, wie viele Leute Republikaner sind.“ Dass Sydney Sweeney rot wählt „hätte ich nicht gedacht“, so Trump zu den Journalisten. „Aber ich bin froh, dass man es mir gesagt hat. Oh, jetzt liebe ich ihre Werbung.“

Die Schauspielerin, die mit den Serien „The White Lotus“ und „Euphoria“ Erfolge feiert, hält sich bislang bedeckt. Stattdessen konzentriert sie sich auf ihre Arbeit. Seit Beginn des Jahres sind drei Filme mit ihr erschienen – weitere sind angekündigt. (dpa/mp)