„War immer in unserem Herzen“: Vermisstes Kind taucht nach 42 Jahren wieder auf

Vor mehr als 40 Jahren verschwinden Mutter und Kind spurlos, der Vater bleibt allein zurück. Nun kommt heraus: Die Mutter entführte wohl das eigene Kind und gab beiden eine neue Identität.

Ein mutmaßlich von der Mutter in den 1980er Jahren entführtes Mädchen aus dem US-Bundesstaat Kentucky ist Medienberichten zufolge jetzt aufgetaucht. Die heute 46-Jährige habe jahrzehntelang unter einer falschen Identität mit der Mutter in einem anderen Bundesstaat gelebt, berichten der Sender CNN und die Zeitung „USA Today“ unter Berufung auf einen Sprecher des Sheriffbüros in Jefferson County im US-Bundesstaat Kentucky.

Kind vermisst: 1983 war es spurlos verschwunden

Gegen die Mutter wurden den Berichten zufolge mittlerweile Vorwürfe wegen Eingriffs in das Sorgerecht erhoben. Der Vater des Mädchens sagte nach dem Verschwinden bei der CNN, seine Frau habe 1983 die Tochter in den Bundesstaat Georgia mitnehmen wollen, um dort eine neue Stelle anzutreten und ein Familienheim aufzubauen. Als er dort angekommen sei, seien die beiden spurlos verschwunden gewesen. Damals wurde eine US-weite Suchaktion ausgelöst, die auch die Bundespolizei FBI einschloss, wie das Magazin „People“ berichtet.

Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Kritik eines Forstexperten: „Hamburg pflanzt zu viele Bäume“

„Hamburg pflanzt zu viele Bäume“ Vermieter Stacey: Mieterin berichtet von sexuellen Übergriffen in der Gemeinschaftsküche

Mieterin berichtet von sexuellen Übergriffen in der Gemeinschaftsküche 70 Jahre Anwerbeabkommen: Fünf Hamburger „Gastarbeiter“ erzählen

Fünf Hamburger „Gastarbeiter“ erzählen Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

Knobelspaß für jeden Tag 20 Seiten Sport: St. Pauli plant Millionen-Umbau am Millerntor

St. Pauli plant Millionen-Umbau am Millerntor 28 Seiten Plan 7: Laut und wild! Torfrocks „Bagaluten-Wiehnacht“ & Ausgeh-Tipps für jeden Tag

Ein Hinweis auf der gemeinnützigen Plattform „Crime Stoppers” führte die Ermittler den Berichten zufolge nun auf die Spur der Mutter, die in diesem Jahr in Marion County im Bundesstaat Florida gesehen worden war. Dies habe einen Prozess des Datenabgleichs in Gang gesetzt, inklusive einer Analyse mit der DNA ihrer in Louisville lebenden Schwester, die zu 99,9 Prozent identisch gewesen sei mit der Frau in Florida.

Ermittler zum vermissten Kind: „Du bist nicht die, die du glaubst zu sein“

Die Tochter erfuhr demnach erst im November von Polizeibeamten, dass sie unter einer falschen Identität gelebt hatte. „Du bist nicht die, die du glaubst zu sein”, hätten sie ihr gesagt, berichtete sie dem CNN-Tochtersender WLKY. „Du bist eine vermisste Person.“

Das könnte Sie auch interessieren: An der Ostsee: Vermisste Frau tot aufgefunden

CNN berichtete von einem Wiedersehen mit ihrem Vater im Staat Kentucky – mehr als 40 Jahre nach ihrem Verschwinden. „Sie war immer in unserem Herzen”, sagte er demnach. „Ich kann diesen Moment nicht beschreiben, als ich nach Hause kam und meine Tochter wieder in die Arme schließen konnte.” Die Tochter selbst habe das Sheriffbüro in Jefferson County kontaktiert, um ihre Familiengeschichte zu erzählen, so CNN weiter.

Steve Healey vom Sheriffbüro Jefferson County sprach laut Medien von einem „außergewöhnlichen” Fall, der in der gesamten Laufbahn eines Polizeibeamten nur einmal vorkomme. „Die Ermittler ließen die Spur nicht ruhen”, sagte Healey demnach. „Ihre Arbeit – und der Mut eines Hinweisgebers bei Crime Stoppers – haben eine Tochter nach vier Jahrzehnten wieder zu ihrer Familie zurückgebracht.” (dpa/mp)