Waldbrand in Österreich – 110 Hektar in Flammen

Wind und Trockenheit haben die Ausbreitung von Flammen in einem steilen Gelände in Kärnten begünstigt. Auch Hubschrauber sollen helfen, das Feuer zu löschen.

In Österreich hat sich ein Waldbrand ausgebreitet. Inzwischen brenne das Feuer nahe Maria Luggau im Bundesland Kärnten auf einer Fläche von 110 Hektar, teilte das Bezirksfeuerwehrkommando Hermagor mit. Die Fläche entspricht etwa der Größe von 150 Fußballfeldern.

Feuer in Kärnten: Keine Menschen gefährdet

Menschen oder Siedlungen seien nicht gefährdet. Es werde versucht, das Feuer in steilem Gelände mit dem Einsatz von Hubschraubern vor allem aus der Luft zu löschen.

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Der Brand war am Donnerstagabend aus noch unbekannter Ursache ausgebrochen. Wind und Trockenheit begünstigten die Ausbreitung der Flammen. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig. Eine Bundesstraße in der Nähe der Brandstelle wurde vorsorglich für den Verkehr gesperrt. (dpa)