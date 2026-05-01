Waldbrand in beliebtem Urlaubsgebiet: 3500 Menschen evakuiert

Feuer in der Toskana: Im Hinterland zwischen Pisa und Lucca wütet seit mehreren Tagen ein Feuer. Jetzt kommt es bedrohlich nahe an eine Gemeinde heran. Vermutet wird, dass ein Landwirt Olivenzweige verbrennen wollte. Wegen des riesigen Waldbrands haben mehr als 3500 Menschen ihre Häuser verlassen müssen.

Betroffen ist insbesondere die Umgebung des 830 Meter hohen Berges Monte Faeta mit der dortigen Gemeinde San Giuliano Terme. Die Feuerwehr ist mit Dutzenden Einsatzkräften im Großeinsatz, auch mit Löschflugzeugen und Hubschraubern.

Feuer in der Toskana: Acht Quadratkilometer Wald zerstört

Nach Angaben der örtlichen Behörden wurden in der beliebten Ausflugsregion inzwischen etwa acht Quadratkilometer Wald zerstört. Vermutet wird, dass das Feuer vor einigen Tagen durch einen Landwirt ausgelöst wurde, der Olivenzweige verbrennen wollte. Die Flammen seien dann offensichtlich außer Kontrolle geraten, hieß es. Durch Windböen wurden sie immer weiter angefacht.

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Die Präfektur verfügte deshalb am Donnerstagabend, dass alle Anwohner das am schlimmsten betroffene Gebiet verlassen müssen. Zu ihrer Unterbringung wurden Turnhallen in der Umgebung genutzt. Der Regionalpräsident der Toskana, Eugenio Giani, sprach von einer „sehr schwierigen Situation, auf die wir unsere ganze Kraft konzentrieren müssen“. Auch Soldaten der italienischen Armee sind im Einsatz.

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Die Toskana mit der Hauptstadt Florenz gehört zu den beliebtesten Urlaubsregionen in Italien. Auch viele Touristen aus Deutschland sind dort regelmäßig zu Besuch. Unklar war zunächst, ob auch Urlauber von dem Waldbrand betroffen sind. (dpa/mp)