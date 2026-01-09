Während wir im Schneesturm sitzen: Australien kämpft mit Bränden und Hitzewelle

Zwischen Eis und Gluthitze: In Deutschland sorgt Winterwetter für Probleme, in Australien verschärfen Hitze, Brände und Unwetter die Lage.

Während Winterwetter das Ende der Woche in Deutschland und Europa prägt, kämpft Australien am anderen Ende der Welt mit extremer Hitze, schweren Buschbränden und Unwettern. Besonders betroffen ist der Südosten, während im Norden ergiebige Regenfälle drohen.

Australien: In Victoria brennen Dutzende Feuer

Besonders angespannt ist die Lage im südöstlichen Bundesstaat Victoria, wo „katastrophale“ Brandbedingungen ausgerufen wurden. Nach Angaben der Behörden brennen Dutzende Feuer, Zehntausende Hektar Land sind betroffen. Im Nordosten gelten zwei Erwachsene und ein Kind als vermisst. Mehrere Gebäude sowie eine Schule wurden beschädigt, zudem kam es zu Stromausfällen; Tausende Menschen wurden aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen.

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Ausnahme-Winter : Alles rund um die Hamburger „Eiszeit“ – Plus: Die besten Rodelpisten

Alles rund um die Hamburger „Eiszeit“ – Plus: Die besten Rodelpisten Vermisst : Wenn Kinder wie Aaliyah Jolie F. (13) immer wieder abhauen

Wenn Kinder wie Aaliyah Jolie F. (13) immer wieder abhauen Köhlbrand : So soll die neue Brücke aussehen

So soll die neue Brücke aussehen Gastro-Mehrwertsteuer sinkt : Wird Essengehen jetzt günstiger?

Wird Essengehen jetzt günstiger? Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

Knobelspaß für jeden Tag 16 Seiten Sport: Das kann die neue HSV-Hoffnung Downs & St. Pauli-Leader Hauke Wahl mit Klartext

Das kann die neue HSV-Hoffnung Downs & St. Pauli-Leader Hauke Wahl mit Klartext 20 Seiten Plan 7: Was bald in den Museen gezeigt wird, „Die Carmen von St. Pauli“ ist zurück & Abend der Rockgiganten

Bei Temperaturen von über 40 Grad und kräftigen Böen könnten sich die Feuer nach Angaben des meteorologischen Dienstes rasch und unberechenbar ausbreiten. Besonders problematisch seien sogenannte trockene Gewitter mit kaum Regen, aber Blitzen, sowie ein bevorstehender Windwechsel.

Feuer im Süden, Zyklon im Norden?

Während der Südosten mit Bränden kämpft, droht im Norden vor der Küste von Queensland ein tropisches Tief, das sich nach Angaben des Wetterdienstes zu einem Tropensturm oder Zyklon der niedrigsten Kategorie entwickeln könnte. Meteorologen erwarten ergiebige Regenfälle sowie Überschwemmungen, Erdrutsche und gesperrte Straßen.

Das könnte Sie auch interessieren: Das gab es noch nie: Nasa holt ISS-Crew vorzeitig aus dem All – das ist der Grund

Australien leidet besonders unter den Folgen des Klimawandels. Ein Bericht des Weltklimarates (IPCC) vom Februar 2022 geht davon aus, dass das Land in Zukunft noch häufiger von verheerenden Naturereignissen heimgesucht wird. (dpa/mp)