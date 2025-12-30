Supermarktkette warnt: Vorsicht vor diesem unseriösen Gewinnspiel

Die Weihnachtszeit lockt mit zahlreichen Gewinnspielen, darunter auch unseriöse Angebote. Ein angebliches Spiel der Supermarktkette Spar lockt nun mit einem Auto – doch die Verlosung auf Facebook hat nichts mit dem Unternehmen zu tun.

Das Facebook-Profil nennt sich lediglich „SPAR Fans“ und vermittelt mit der Verwendung des Logos des Unternehmens einen offiziellen Charakter, führt aber kein Impressum an. Es findet sich einzig der Gewinnspiel-Beitrag auf der Seite, andere Postings sucht man vergeblich.

Eine Bestätigung des Unternehmens für die Echtheit ist nicht zu bekommen. „Das ist ein Fake-Gewinnspiel“, teilt eine Spar-Sprecherin in Wien nach Hinweis der dpa auf das Angebot auf Facebook mit. „Wir haben so etwas andauernd auf allen möglichen Social-Media-Kanälen“, warnt sie.

Spar wehrt sich gegen Fake-Gewinnspiel

Deshalb habe man sogar eine eigene Seite eingerichtet, um Userinnen und User zu informieren. Dort wird versichert, dass Gewinnspiele nur auf den offiziellen Unternehmenskanälen geteilt würden. Ferner ist das Fake-Gewinnspiel schnell zu überführen. So ist als Beitragsbild bei einem archivierten Gewinnspiel-Posting auf der Seite keine heimische Filiale zu sehen. Im Hintergrund lassen sich englische Wörter wie „Welcome“, „Butchery“ oder „Cake“ erkennen.

Auch das aktuelle Gewinnspiel verwendet keine Bilder aus dem deutschsprachigen Raum. Der Schriftzug „Frohes neues Jahr & Neueröffnung“ wurde nachträglich hinzugefügt, verwendet wurde ein Bild von einer Spar-Filiale in Kroatien. (dpa/mp)