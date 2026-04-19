Vor Comicmesse: Mann fährt auf Gehweg und erfasst Männer – einer stirbt

Nach dem tödlichen Vorfall vor der Comic-Messe Supanova in Melbourne mit einem Toten und einem Schwerverletzten sind viele Fragen offen. Fest steht: Der mutmaßliche Fahrer hatte keinen Führerschein.

Der mutmaßliche Täter der tödlichen Autofahrt vor einer Comic-Veranstaltung in der australischen Metropole ist ohne gültige Fahrerlaubnis gefahren. Dem 33-Jährigen wird gefährliches Fahren mit Todesfolge vorgeworfen, wie die örtliche Polizei mitteilte. Demnach soll der Mann am Sonntagnachmittag (Ortszeit) vor Gericht erscheinen.

Vorfall bei Supanova: Polizistin außer Dienst stoppt Fahrer

Laut Polizei war der Mann am Samstag gegen 17 Uhr auf den Gehweg gefahren und erfasste dabei zwei 20-Jährige, die die Comic-Messe Supanova verlassen hatten. Einer sei noch am Unfallort gestorben, der andere befinde sich mit schweren Unterkörperverletzungen im Krankenhaus. Ein dritter 20-Jähriger habe den Zusammenstoß vermeiden können, sei jedoch vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden.

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Wie die Polizei weiter mitteilte, fuhr der Wagen anschließend auf dem Gehweg weiter, bevor eine außer Dienst befindliche Polizistin und ein Passant eingriffen und den Mann aufhielten. Warum der 33-Jährige auf den Gehweg gefahren sei, sei weiterhin unklar.

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Die Festivalveranstalter teilten mit, man sei „zutiefst betrübt und erschüttert über den Vorfall“. Vor Beginn der Messe am Sonntag kündigten sie auf der Plattform X eine Schweigeminute an. (dpa/mp)