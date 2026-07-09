Nach Hundebissen in Sachsen-Anhalt stirbt ein vierjähriges Kind. Notfallseelsorger betreuten die Mutter. Was bisher bekannt ist.

Ein Rettungswagen mit eingeschaltetem Blaulicht (Symbolbild) picture alliance / Eibner-Pressefoto | Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Ein vierjähriges Kind ist in Osternienburger Land in Sachsen-Anhalt von einem Hund gebissen worden und gestorben.

Es sei zu mehreren Bissen gekommen, der Notarzt habe vor Ort nur noch den Tod des Kindes feststellen können, teilte die Polizei mit. Der Vorfall ereignete sich demnach am Mittwochnachmittag in der Ortschaft Drosa.

Kind tot gebissen: Umstände noch unklar

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Notfallseelsorger kümmerten sich laut Polizei um die Mutter des Kindes. Beamte der Polizei seien von einem Kriseninterventionsteam betreut worden.

Weitere Details zu dem Hergang und den Umständen nannte die Polizei zunächst nicht. Zuvor hatte der „MDR” berichtet. (dpa/mp)