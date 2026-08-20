Seit 14 Jahren wohnt Dirk Steiner in den USA. Der Norddeutsche spricht über die Unterschiede und warum er im Winter wieder ins Hamburger Umland kommt.

Entspannt steht Dirk Steiner aus Glinde auf seiner Veranda in Williamson, Georgia. Seit 2012 ist dieser Bundesstaat der USA sein Zuhause. Thore Ziebell

Da sitzt Dirk Steiner auf seiner Veranda, zwei Schaukelstühle stehen darauf und eine Amerikaflagge gehört auch zur Ausstattung. Und um ihn herum Weite. Ein Waldstück, ein See. Der Blick geht weit hier auf dem Land, rund eine Stunde südlich von Atlanta. Direkt neben den wenigen Häusern liegt eine Landebahn. Hier ist es üblich, ein Kleinflugzeug vor der Tür zu haben. Auch Steiner hat eines.

Seit 14 Jahren lebt der Mann, der ursprünglich aus Schleswig-Holstein kommt, in den USA. Hier hat der Husumer Thore Ziebell ihn besucht, um ihn für seinen Podcast „Ein Land – 50 Gesichter“ zu interviewen. Der Nordfriese möchte mit Menschen aus jedem Bundesstaat sprechen, um mehr über die USA zu erfahren – und letztlich auch wieder über Deutschland.

Thore Ziebell auf der Terrasse von Dirk Steiner in Georgia – der Husumer besucht Auswanderer, um das Geheimnis des American Dream zu ergründen. Thore Ziebell

Steiner ging als Ingenieur für seine deutsche Firma in die USA

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Steiner stammt aus Glinde, ist in Norderstedt aufgewachsen, hat in Hamburg studiert. Und dann kam für den Ingenieur das Angebot seiner Firma, in den USA zu arbeiten. Egal wo, einzige Prämisse: Ein Flughafen musste in einer Stunde vom Wohnort zu erreichen sein. Eine Autostunde, versteht sich. „Ohne Auto kann man hier nicht leben“, erklärt der Exil-Glinder. „Hier auf dem Land gibt es teilweise keine Fußwege. Wenn man zu Fuß einkaufen wollte, wäre man einen halben Tag unterwegs. Sogar zum Nachbarn braucht man zehn Minuten.“

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Grundstücke sind hier keine Mangelware – und deutlich günstiger als in Deutschland. „In diesem County gibt es sogar eine Mindestgröße für Grundstücke, man darf also nicht einfach alles in kleine Parzellen aufteilen“, erläutert Steiner. Die Straßen sind in dieser Community privat, die Nachbarn müssen sich selbst kümmern, ums Anlegen, ums Reparieren, um die Beleuchtung.

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Auf der Veranda geht der Blick weit über die Umgebung. Auf dem Land sind die Orte dünn besiedelt. Thore Ziebell

Dirk Steiner hat seit einem Jahr die amerikanische Staatsbürgerschaft. „Wenn es einem hier gut geht, geht es einem besser als in Deutschland. Wenn es einem schlecht geht, geht es einem schlechter als in Deutschland“, fasst er die größten Unterschiede zwischen den USA und Deutschland zusammen. Wenn man gut verdiene, eine gute Krankenversicherung habe und nicht krank sei, zahle man weniger Steuern und könne sich mehr leisten. Allerdings gelte auch das nur, wenn man nicht in New York oder San Francisco lebe.

Zum Einkaufen kann Dirk Steiner in Georgia nicht zu Fuß gehen. Zum Flugplatz schon. Denn der liegt vor der Haustür. Thore Ziebell

Es gebe ihn aber noch, den amerikanischen Traum: Fleiß werde belohnt. Es gebe weniger Regularien. „Das hat Vor- und Nachteile. In Deutschland muss man eine Ausbildung machen, wenn man Klempner werden will. Hier kann man sagen: Ich bin jetzt Klempner, mache eine Firma auf und lege los. Wenn man schlecht ist, wird man irgendwann nicht mehr genommen oder geht pleite. Wenn man gut ist, kann man hier eher aufsteigen.“ Das Gehalt von Krankenschwestern sei in den USA doppelt bis dreimal so hoch, es sei ein Studium. Ärzte könnten im Krankenhaus mit bis zu 500.000 Dollar im Jahr rechnen. „Das macht das System natürlich auch teurer.“

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Darüber wundert sich der Norddeutsche in den USA

Dirk Steiner fehlen nach 14 Jahren Alltag in den USA inzwischen manchmal die passenden deutschen Begriffe, aber den norddeutschen Slang hat er in seiner Muttersprache noch immer. Über manche Dinge wundert er sich in seiner neuen Heimat. Darüber, dass viele Amerikaner ohne mit der Wimper zu zucken bereit sind, 10 Prozent freiwillig in die Kirchenkasse zu zahlen, aber einen verpflichtenden Krankenkassenbeitrag als Freiheitsbeschneidung empfänden. Die Freiheit, eine Waffe zu besitzen, gehört in den USA allerdings auch dazu. Sich im Falle eines Falles selbst verteidigen zu können, sei da nur die halbe Wahrheit.

Dirk Steiner lebt seit einigen Jahren in den Südstaaten der USA. Sein Haus ist typisch amerikanisch. Thore Ziebell

„Ein amerikanischer Kollege hat einmal zu mir gesagt: Ihr Deutschen wisst auch, dass 250 auf der Autobahn gefährlicher ist als 130 – aber ihr wollt es trotzdem machen, weil es zu eurer Identität gehört. Er hat das mit dem Waffenrecht in Amerika verglichen. Für viele gehört eine Waffe zur amerikanischen Identität.“

Die USA will Dirk Steiner erst einmal nicht verlassen

Manchmal fliegt er 350 Kilometer weit, um Mittag zu essen. Ein Südstaatenbarbecue zum Beispiel. Eineinhalb Stunden braucht er für eine Strecke. Auch ein Stück Freiheit. Und für viele, die dort im Süden von Atlanta auf dem Land wohnen, völlig normal. Ist ja ohnehin alles weit weg.

Steiner hat vorerst noch keine Pläne, den USA den Rücken zu kehren. Nach Deutschland kommt er aber im Winter wieder – um seine Mutter zu besuchen. (Dieser Artikel erschien zuerst auf SHZ.de.)