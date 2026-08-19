Kurz vor Mitternacht wird die Feuerwehr zu einem brennenden Swingerclub im Westerwald gerufen. Der ist dann zwar geschlossen - der Schaden ist aber dennoch beträchtlich.

Einsatzkräfte der Feuerwehr stehen vor dem brennenden Clubgebäude, aus dessen Dach in der Nacht hohe Flammen schlugen. picture alliance/dpa | Sascha Ditscher

Ein Clubgebäude im rheinland-pfälzischen Westerwaldkreis ist am späten Abend komplett in Flammen aufgegangen. „Das Gebäude steht in Vollbrand“, sagte eine Polizeisprecherin in der Nacht.

Nach ihren Angaben hielt sich niemand in dem Haus in Freilingen auf. Es gebe keine Verletzten. Zu dem Zeitpunkt, als das Feuer ausbrach, sei der Club geschlossen gewesen, sagte die Sprecherin. Laut der Webseite der Betreiber handelt es sich um einen Swingerclub.

Den Angaben zufolge war das Feuer gegen 23 Uhr im Erdgeschoss ausgebrochen und hatte sich dann auf das gesamte Gebäude ausgebreitet. Schließlich schlugen die Flammen sogar aus dem Dach. Die Feuerwehr löschte den Brand in der Nacht daher auch mit einer Drehleiter von oben.

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Die Polizei schätzte den entstandenen Sachschaden auf einen mittleren sechsstelligen Betrag. Die Brandursache war laut einem Polizeisprecher vorerst unbekannt. Es werde Ermittlungen der Kripo geben, kündigte er an. (dpa/mp)