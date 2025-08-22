Völlig betrunkene Frau randaliert und sorgt für ungeplante Zwischenlandung

Eine stark alkoholisierte 41-Jährige attackiert Mitreisende und Crewmitglieder im Flugzeug. Dieses muss daraufhin ungeplant am Flughafen Köln/Bonn landen.

Die betrunkene Passagierin hat während eines Fluges von England nach Zypern im Flugzeug randaliert und für die ungeplante Zwischenlandung gesorgt. Die 41-Jährige habe Mitreisende und Crewmitglieder am Donnerstagabend geschlagen, getreten und beleidigt sowie diesen gedroht, so die zuständige Bundespolizei am Vormittag. Ursprünglich sei das Flugzeug auf dem Weg von Manchester nach Larnaka gewesen.

Die alarmierten Einsatzkräfte hätten die Frau noch am Flugzeug gestellt und zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen. Ein Alkoholtest habe bei der Frau einen Wert von gut 1,76 Promille ergeben. Die britische Staatsbürgerin soll nach Angaben der Bundespolizei in ihre Heimat zurückgewiesen werden.

Weil das Flugzeug danach aus technischen Gründen nicht mehr habe starten können, hätten die übrigen Passagiere über mehrere Stunden im Transitbereich auf ein Ersatzflugzeug warten müssen, so ein Sprecher der Bundespolizei. Verletzt worden sei bei dem Einsatz niemand. (dpa/mp)