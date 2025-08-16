mopo plus logo
Das Autowrack steht nach der Bergung auf einem Abschleppfahrzeug, Polizeibeamte schauen sich das Fahrzeug an. Foto: Christoph Reichwein/dpa

  • Kürten

Vier Teenager sterben bei Unfall – 16-Jähriger saß am Steuer

Bei einem schweren Autounfall eines 16-Jährigen im nordrhein-westfälischen Kürten sind am frühen Morgen vier junge Menschen ums Leben gekommen. Der Fahrer sei schwer verletzt worden, sagte eine Sprecherin des Rheinisch-Bergischen Kreises. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Bei den Todesopfern handelt es sich um eine 14-Jährige aus Köln, eine 16-Jährige aus Bergisch-Gladbach und zwei 19-jährige Männer aus Bergisch-Gladbach und Overath. Der Wagen gehöre den Eltern des 16-jährigen Fahrers, sagte die Sprecherin.

Der Unfall sei gegen 4.30 Uhr passiert. Dabei sei der Wagen aus noch ungeklärter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Anschließend habe sich der Wagen überschlagen.

Eines der vier Todesopfer aus dem Wagen geschleudert

Eines der vier Todesopfer sei dabei aus dem Wagen geschleudert worden. Alle vier seien noch an der Unfallstelle gestorben.

Über den Hintergrund der Fahrt wurde zunächst nichts bekannt. Die Unfallstelle war am Vormittag weiter gesperrt. Notfallseelsorger seien im Einsatz, sagte die Polizeisprecherin weiter. (dpa)

