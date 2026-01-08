Gelb, Orange, Rot, Violett: Was die Winter-Warnfarben für Sie bedeuten

Schnee, Eis und Glätte können schnell gefährlich werden. Der Deutsche Wetterdienst warnt mit vier Farben – von harmlos bis lebensgefährlich. Was die Warnstufen bedeuten und wie Sie sich verhalten sollten.

Der Winter bringt nicht nur Kälte, sondern auch Risiken. Schnee, Eis und Glätte können den Alltag massiv einschränken und im schlimmsten Fall lebensgefährlich werden. Um rechtzeitig zu warnen, nutzt der Deutsche Wetterdienst (DWD) ein vierstufiges Warnsystem mit Farben von Grün bis Violett.

Winterwetter-Warnstufen: Grün bis Gelb – erste Vorsicht geboten

Grün steht für normales Wetter ohne akute Gefahren. Dennoch empfiehlt der DWD, die Wetterlage im Blick zu behalten.

Gelb kennzeichnet eine amtliche Warnung. Es kann zu leichten Gefahren kommen, etwa durch Schneefall, Reif oder überfrierende Nässe. Autofahrer sollten vorsichtig fahren, Fußgänger rutschfeste Schuhe tragen und aktuelle Wetterberichte verfolgen.

Die Warn-Wetterkarte des DWD zeigt mit Farben, wie ernst die Winterlage ist. Screenshot dwd.de Die Warn-Wetterkarte des DWD zeigt mit Farben, wie ernst die Winterlage ist.

Winterwetter-Warnstufen: Orange – markantes Winterwetter

Orange signalisiert sogenanntes markantes Winterwetter. Dazu zählen verbreiteter Schneefall, ausgeprägte Glätte oder Schneeverwehungen. Der DWD rät, Fahrten auf das Notwendige zu beschränken und sich auf Behinderungen einzustellen.

Das könnte Sie auch interessieren: Winterchaos auf den Straßen: Muss ich trotzdem zur Arbeit kommen?

Winterwetter-Warnstufen: Rot – Unwetter mit starken Folgen

Rot steht für eine Unwetterwarnung. Starker Schneefall oder Glatteis können den Verkehr massiv beeinträchtigen. Wer kann, sollte zu Hause bleiben, Aufenthalte im Freien reduzieren und im Auto Notfallausrüstung wie Decken oder Wasser bereithalten.

Winterwetter-Warnstufen: Violett – akute Lebensgefahr

Violett ist die höchste Warnstufe. Sie steht für extremes Unwetter mit großräumigen Beeinträchtigungen und Lebensgefahr, etwa bei extremem Schneefall oder besonders gefährlichem Glatteis. Der DWD empfiehlt dringend, das Haus nicht zu verlassen und behördliche Hinweise strikt zu beachten.

Das könnte Sie auch interessieren: Jetzt warnt auch der Senat: „Bleiben Sie am Freitag zu Hause!“

Besonders tückisch ist Glatteis durch gefrierenden Regen. Straßen und Gehwege können innerhalb kurzer Zeit spiegelglatt werden. Der DWD rät, Wege möglichst zu vermeiden und sich regelmäßig über aktuelle Warnungen zu informieren – zum Beispiel über die WarnWetter-App des DWD oder auf der Internetseite des Wetterdienstes. Auch die Symbole zu Schnee und Glatteis auf der Wetterkarte geben Hinweise auf mögliche Gefahren. (dpa/vd)