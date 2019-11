Viele kennen ihn nicht: Dieser unscheinbare Pfeil hilft beim Tanken ungemein

Köln -

Wer kennt es nicht. Man fährt mit dem Auto auf die Tankstelle, oft in aller Hektik schnell noch tanken. Doch auf welcher Seite war noch gleich der Tankdeckel?

Mit einem einfachen Trick kann man diese Frage jedoch ganz einfach und schnell beantworten, ohne auszusteigen. Und auch bei einem Fahrzeug, das man nicht kennt.

Auf welcher Seite am Auto liegt der Tankdeckel?

Rechts oder links? Das ist die Frage, die man kurz vor dem Tanken immer beantworten muss. Fährt man auf der falschen Seite an die Zapfsäule, ist das oft stressig.

Je nachdem wie nah man an der Säule geparkt hat, muss man doch immer ganz schön am Tankschlauch ziehen und zerren, um den Zapfhahn in den Tankstutzen zu bekommen. Aufgrund der Spannung am Schlauch funktioniert dann auch die Stoppautomatik nicht verlässlich.

Das ist ärgerlich, vor allem, wenn es an der Tankstelle gerade sowieso schon voll und hektisch zugeht.

Hier im Video ansehen, wo der Pfeil für den Tank-Trick zu finden ist:

Bei seinem eigenen Auto weiß man es ja schon, auf welcher Seite der Dankdeckel sitzt. Aber was ist, wenn man mit einem Leihwagen unterwegs ist? Oder wenn man das Auto des Ehepartners fährt oder einen Wagen von einem Freund geborgt hat? Oder das Auto ist neu? Oer, oder, oder.

Pfeil neben Zapfsäulensymbol zeigt an, auf welcher Auto-Seite der Tank ist

Doch mit einem simplen Tick erübrigt sich das Rätseln. In fast allen Fällen reicht ein einfacher Blick auf die Anzeige im Armaturenbrett seines Fahrzeugs. Das Zapfsäulensymbol ist allen Autofahrern ja bekannt. Wenn der Zeiger an diesem Tacho in den roten Bereich fällt, sollte man zur nächsten Tankstelle fahren.

Hier lesen: Günstig tanken: Um diese Uhrzeit sind Benzin und Diesel am günstigsten.

Doch was viele nicht wissen: Neben dem Zapfsäulensymbol ist bei den meisten Automodellen ein Pfeil angebracht. Entweder links oder rechts von dem Zapfsäulensymbol. Eben dieser Pfeil zeigt an, auf welcher Seite am Auto der Tankdeckel liegt. (jv)