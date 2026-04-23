Videoüberwachung zuhause: Was erlaubt ist – und wo es sofort illegal wird

Ohne Ton und schon gar nicht im Bad oder Schlafzimmer: Auch in den eigenen vier Wänden sind einer Videoüberwachung in der Regel strenge Grenzen gesetzt. Wo genau sie liegen.

Sicherheitskameras sind längst nicht mehr nur an öffentlichen Plätzen oder Firmengeländen zu finden – auch in privaten Haushalten greifen Menschen gerne mal zu Überwachungstechnik. Ob zur Abschreckung von Einbrechern, zur Überwachung des Hundes oder aus einem allgemeinen Sicherheitsbedürfnis heraus: Die eigene Wohnung mit Kameras auszustatten, erscheint auf den ersten Blick als legitime Schutzmaßnahme.

Doch so einfach ist die Sache nicht. Denn auch in den eigenen vier Wänden gelten rechtliche Grenzen – insbesondere dann, wenn andere Personen mit abgelichtet werden könnten, wie ein aktueller Fall zeigt, den der Bundesgerichtshof (BGH, Az. I ZR 289/25) noch nicht abschließend verhandelt hat. Spätestens wenn Kameras nicht nur das eigene Verhalten, sondern auch das Dritter erfassen, stellt sich die Frage: Was ist noch erlaubt – und wo beginnt ein unzulässiger Eingriff in Persönlichkeitsrechte? Antworten auf die wichtigsten Fragen:

Inwiefern darf ich innerhalb der eigenen vier Wände eine Kamera installieren?

„Unbeschränkt, solange niemand anders im Bild ist“, sagt Rechtsanwalt Prof. Niko Härting, Vorstandsmitglied im Deutschen Anwaltverein. Sobald Familienangehörige, Mitbewohner oder Besucher ins Bild rücken, seien bei der Anfertigung von Videoaufnahmen hingegen immer auch deren Persönlichkeitsrechte zu berücksichtigen, sagt Philipp Gabrys, Fachanwalt für IT-Recht aus Schleswig-Holstein: „Hier muss immer eine Interessenabwägung durchgeführt werden.“

Was Gabrys zufolge in der Regel grundsätzlich nicht geht: die Videoüberwachung in Badezimmern oder Schlafzimmern, die auch von Dritten genutzt werden, weil deren Intimsphäre hier betroffen ist. Auch öffentliche Bereiche oder Nachbargrundstücke dürfen von der Kamera nicht erfasst sein – etwa durch die Fensterscheibe.

Muss ich Angehörige, Mitbewohner oder Nachbarn, die meine Wohnung jederzeit betreten und auf den Aufnahmen zu sehen sein könnten, darüber informieren?

Das ist eine der Kernfragen, um die es in dem vor dem BGH verhandelten Verfahren geht: Muss ich Dritte über Videoaufnahmen informieren oder mir sogar deren Erlaubnis einholen? Philipp Gabrys geht davon aus, dass andere Personen durch geeignete Hinweise darauf hingewiesen werden müssen, dass eine Videoaufzeichnung erfolgt. Nur so hätten sie die Möglichkeit, ihr Verhalten entsprechend anzupassen oder sich der Videoaufzeichnung zu entziehen.

Bei der Videoüberwachung des eigenen WG-Zimmers sieht es aber schon wieder anders aus: „Da darf ich auch ohne Hinweis filmen, weil ich davon ausgehen kann, dass das niemand betritt“, sagt Niko Härting. Das Interesse am Schutz des eigenen WG-Zimmers dürfte hier das Interesse eines möglichen Einbrechers überwiegen, sagt auch Philipp Gabrys.

Sie sollten aber darauf achten, dass das Überwachungssystem keine technische Möglichkeit zur Tonaufzeichnung hat. Denn die heimliche Tonaufzeichnung ist in Deutschland strafbar. „Man sollte sich also für eine Kamera ohne diese Funktion entscheiden oder diese Funktion zumindest deaktivieren“, rät Gabrys.

Gelten für den eigenen Familienkreis weniger strenge Regeln bei der Videoüberwachung?

Auch zu dieser Frage könnte der BGH urteilen, schätzt Niko Härting. Denkbar sei jedenfalls, dass der BGH hier differenziert.

Philipp Gabrys zufolge gelten die Regelungen aktuell für alle gleichermaßen – auch Familienangehörige und Partner haben also das Recht, von den Aufnahmen zu erfahren oder diesen zu widersprechen.

Haben Gefilmte im Zweifel Anspruch auf die Löschung der Aufnahmen?

„Wenn die Grenzen zulässiger Videoaufnahmen überschritten sind, besteht sowohl aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht als auch aus der eventuell anwendbaren Datenschutzgrundverordnung ein Anspruch auf Auskunft und Löschung“, sagt Rechtsanwalt Gabrys. Das ist also zum Beispiel der Fall, wenn die Aufnahmen heimlich, systematisch oder im Bad oder Schlafzimmer aufgenommen wurden.

Wer den Aufnahmen aber zugestimmt hat, hat Niko Härting zufolge später weder einen Anspruch auf Löschung noch darauf, diese einsehen zu können.

Und wie sieht es mit Schadenersatzansprüchen aus?

„Bei unzulässiger Videoüberwachung können auch Schadenersatzansprüche bestehen“, sagt Philipp Gabrys. „Ein Anspruch auf Schmerzensgeld besteht bei Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts jedoch nur bei besonders schwerwiegenden Rechtsverletzungen.“

Sollte der BGH entscheiden, dass bei einer Überwachung im privaten Raum auch die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) anwendbar ist, gibt es hingegen schon bei niedrigschwelligen Rechtsverletzungen Anspruch auf Schmerzensgeld.

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Aber: Gibt es einen begründeten Verdacht, dass eigene Rechtsgüter gefährdet sind – etwa weil es in der Vergangenheit zu Diebstählen in der Wohnung gekommen ist –, kann auch eine heimliche Videoüberwachung zulässig sein. Dann wäre, je nach Einzelfall, auch ein möglicher Schadenersatzanspruch hinfällig.