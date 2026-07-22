Der 53-Jährige wurde in Süditalien erschossen und verbrannt. Hing sein gewaltsamer Tod mit seiner Arbeit als Reporter zusammen?

Der Fund deutet auf ein besonders grausames Verbrechen hin: Der vermisste italienische Sportjournalist Luigi „Luca“ Esposito wurde tot aufgefunden. Seine verkohlte Leiche entdeckten Einsatzkräfte am Sonntag in einem Waldbrandgebiet bei Eboli in der süditalienischen Provinz Salerno südlich von Neapel.

Nach bisherigen Erkenntnissen sollen die Täter den 53-Jährigen zunächst mit Schüssen getötet haben. Danach wurde sein Körper offenbar mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen und angezündet. Möglicherweise sollte das Feuer die Spuren der Tat beseitigen. Das berichtet „Bild.de“. Demnach fanden die Ermittler in der Nähe mehrere Patronenhülsen und auch Espositos Auto.

Auf die sterblichen Überreste stießen Feuerwehrleute, die eigentlich wegen eines Brandes ausgerückt waren. Erst die Polizei konnte später klären, dass es sich bei dem Toten um den vermissten Journalisten handelte.

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Esposito war zuletzt am Freitagabend gesehen worden. Als er nicht mehr erreichbar war und nicht zu einer Verabredung erschien, begann die Suche nach ihm. Weshalb er sich in Eboli aufhielt, ist bisher ebenso unklar wie das mögliche Motiv für die Tat.

Der 53-Jährige arbeitete als freier Sportjournalist und berichtete vor allem über den Fußballklub Salernitana sowie weitere Vereine der Serie C. Internationale Journalistenverbände fordern nun eine umfassende Aufklärung. Dabei soll auch geprüft werden, ob die Tat mit seiner journalistischen Arbeit zusammenhängen könnte.