ADAC Verkehrspräsident Gerhard Hillebrand

ADAC-Verkehrspräsident Gerhard Hillebrand (Archivbild) Foto: picture alliance/dpa/ADAC | Peter Neusser

paidVerkehrte Welt? ADAC-Präsident will Sprit teurer machen – das ist der Grund

Der ADAC gilt als wichtigster Anwalt von Deutschlands Autofahrern. Wie kann dessen Verkehrspräsident Gerhard Hillebrand dann vor Rückschritten beim Klimaschutz warnen? Ein erstaunliches Interview zur Zukunft der Mobilität in Zeiten der Erderwärmung:

Ausgerechnet der ADAC fürchtet, das Aus fürs Verbrenner-Aus könne zu Rückschritten beim Klimaschutz führen. So wie Donald Trump die Erderwärmung leugnen, wäre aber „ein fataler Fehler“, sagt der Verkehrspräsident des Automobilclubs, Gerhard Hillebrand, im Interview.

