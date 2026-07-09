Wegen nachgewiesenen Hepatitis A Viren ruft ein Hersteller eine Tiefkühl-Beerenmischung zurück. Betroffen ist eine Packung mit einem bestimmten Haltbarkeitsdatum.

Tiefkühl-Beerenmischung in einer Schüssel. Derzeit ruft ein Hersteller sein Produkt zurück. (Symbolbild) picture alliance / Thomas Freesel/Shotshop | Thomas Freesel

Der Hersteller Eurogroup España Frutas y Verduras S.A.U. ruft seine Tiefkühl-Beerenmischung der Rewe-Eigenmarke „ja!„ zurück. Betroffen ist die Ware mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 15.03.2028. Nach Angaben des Unternehmens besteht eine Gefahr durch Hepatitis-A-Viren. Kund:innen sollen das Produkt nicht essen.

Der Verzehr der Beeren kann zu grippeähnlichen Symptomen sowie zu Übelkeit und Erbrechen führen. Bei besonders schweren Krankheitsverläufen besteht zudem das Risiko einer Gelbsucht. Symptome können dabei auch erst mehrere Wochen nach dem Verzehr auftreten.

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Laut Hersteller kann der Artikel auch ohne Kassenbon gegen Erstattung des Kaufpreises in jeder Rewe-Filiale zurückgegeben werden. (tfs)

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