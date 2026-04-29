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Chihuahuas (Symbolbild).

200 Chihuahuas sind bei einem Brand in einer russischen Hundezucht gestorben. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa | Bernd Weissbrod

  • Nischni Nowgorod

Verheerendes Feuer in russischer Zucht: 200 Chihuahuas sterben in den Flammen

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Bei einem tragischen Feuer in einer Hundezucht in Nischni Nowgorod sind rund 200 Chihuahuas gestorben. Was bisher über den Brand bekannt ist.

Etwa 200 Hunde sind beim Brand einer Hundezucht in der russischen Millionenstadt Nischni Nowgorod ums Leben gekommen. Es handele sich um Chihuahuas, sagten die Züchter nach örtlichen Medienberichten in der Stadt an der Wolga.

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Ein Gebäude in einem Hof sei in Brand geraten, teilte die Feuerwehr von Nischni Nowgorod im russischen sozialen Netzwerk VK mit.

200 Chihuahuas sterben bei Brand in Russland

Die Retter veröffentlichten Fotos eines ausgebrannten Ziegelbaus mit eingestürztem Dach. Angaben zur Ursache des Feuers wurden nicht gemacht. (dpa/mp)

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