Verheerender Brand in Altenheim: Ein Toter und mehrere Verletzte

Flammen in einem Zimmer – und es beginnt ein Großeinsatz. Mehrere Bewohner und Pflegekräfte werden verletzt.

Bei einem Brand in einem Altenheim in Chemnitz ist ein 84 Jahre alter Bewohner tot aufgefunden worden. Das sagte ein Sprecher des Lagezentrums am Abend und bestätigte damit Medienberichte. Demnach hätten sieben weitere Menschen Verletzungen erlitten. Drei von ihnen wurden in Krankenhäuser gebracht, die anderen haben leichtere Rauchgasverletzungen.

Bewohner und Pflegekräfte verletzt

Unter den Verletzten seien Heimbewohner und Pflegekräfte. Lebensgefahr bestehe bei keinem von ihnen, so der Sprecher. Das Heim sei noch bewohnbar, die Bewohner konnten wieder in ihre Zimmer zurückkehren.

Das Feuer sei am Nachmittag in einem Zimmer in der zweiten Etage des Heimes ausgebrochen. Es habe nur dort gebrannt. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot aus. Die Brandursache werde nun noch ermittelt. Auch die Todesursache sei noch unklar – ein Rechtsmediziner werde diese klären. (dpa)