Verheerender Brand auf Intensivstation: Mindestens zehn Tote

Auf der Intensivstation einer Klinik im Osten Indiens bricht nachts ein Feuer aus – mindestens zehn Menschen sterben. War ein Kurzschluss der Auslöser?

Bei einem Brand in einer staatlichen Klinik im Osten Indiens sind mindestens zehn Patienten ums Leben gekommen. Das Feuer sei in der Nacht auf einer Intensivstation des SCB Medical College and Hospital in der Stadt Cuttack ausgebrochen, teilte der Regierungschef des Bundesstaats Odisha, Mohan Charan Majhi, mit. Sieben schwer kranke Patienten seien während ihrer Verlegung in andere Stationen gestorben. Drei weitere erlagen laut Majhi später ihren Verletzungen.

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Nach Berichten lokaler Medien wurden mehrere Menschen teils schwer verletzt. Mindestens elf Beschäftigte der Klinik hätten Verbrennungen erlitten, berichtete der Sender NDTV. Erste Untersuchungen deuteten den Berichten zufolge darauf hin, dass der Brand infolge eines Kurzschlusses ausgelöst worden sein könnte. Mahji kündigte ein Ermittlungsverfahren zu dem Vorfall an. (dpa/mp)