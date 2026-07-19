Der Influencer Andrew Tate und sein jüngerer Bruder Tristan sind nach Angaben der Polizei in Miami gefasst worden. Nun sollen sie ausgeliefert werden.

Der als frauenverachtender Influencer bekannte Andrew Tate (39) und sein Bruder Tristan (38) sind in den USA festgenommen worden. Die Festnahme erfolgte am Samstag in Miami im Zusammenhang mit Ermittlungen der britischen Polizei wegen einer Reihe mutmaßlicher Sexualdelikte, wie die Polizei von Bedfordshire in der Nacht mitteilte.

Die Brüder sollen in der kommenden Woche vor einem Bundesgericht in Miami erscheinen, berichtete der US-Sender CNN unter Berufung auf Strafverfolgungskreise. Die beiden Männer wurden laut britischen Polizeiangaben im Rahmen des laufenden Strafverfahrens in Gewahrsam genommen.

Weitere Vorwürfe gegen die Tate-Brüder

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Nach früheren Ermittlungen ging es zunächst um die Vorwürfe von drei Opfern. Die britische Staatsanwaltschaft teilte nun mit, sie werde weitere Anklagen gegen die Brüder erheben, die sich auf Vorwürfe von vier weiteren Opfern beziehen. Dabei gehe es unter anderem um „Vergewaltigung, das Organisieren oder Erleichtern von Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung sowie Straftaten im Zusammenhang mit kinderpornografischen Inhalten“, erklärte Malcolm McHaffie, Leiter der Abteilung für besondere Straftaten.

Die mutmaßlichen Taten sollen sich den Angaben zufolge im Zeitraum von Juli 2010 bis August 2017 ereignet haben. Die Staatsanwaltschaft hat eigenen Angaben zufolge eine Auslieferung der beiden Männer beantragt.

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Verfahren auch in Rumänien gegen Tate-Brüder

Ein Anwalt der Brüder erklärte laut CNN, die beiden seien unschuldig und kritisierte die beantragte Auslieferung. Es gebe eine Vereinbarung zwischen der britischen und der rumänischen Regierung, wonach Großbritannien keine Auslieferung beantragen würde, solange noch ein Verfahren in Rumänien anhängig sei, sagte Joseph McBride demnach.

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Auch in Rumänien werden Andrew und Tristan Tate strafrechtlich verfolgt, und auch hier bestreiten sie die Vorwürfe. Sie sollten nach Abschluss des dortigen Verfahrens nach Großbritannien ausgeliefert werden.

„Kein Platz für männliche Gewalt gegen Frauen und Mädchen“

Die Tate-Brüder wurden in den USA geboren, zogen aber nach der Scheidung ihrer Eltern mit ihrer Mutter nach Luton, nördlich von London. Sie haben die US-Staatsbürgerschaft und die britische Staatsangehörigkeit. Sie hatten zeitweise ihren Lebensmittelpunkt in Rumänien. Andrew Tate, ein ehemaliger Kickboxer, erreichte mit frauenverachtenden Aussagen in sozialen Netzwerken Millionen Jugendliche und junge Männer. Sein Bruder Tristan assistierte ihm dabei.

Die stellvertretende Polizeichefin von Bedfordshire, Karena Thomas, sagte: „Es gibt keinen Platz für männliche Gewalt gegen Frauen und Mädchen.“ Die Polizei werde sich weiterhin unermüdlich dafür einsetzen, die Opfer zu unterstützen, und allen gemeldeten Vorfällen nachgehen. (dpa)