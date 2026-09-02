Gab es einen gezielten Angriff? Die Polizei steht mit Amprion und RWE im Austausch.

Eine Störung an einem Umspannwerk in Bergheim bei Köln ist nach ersten Erkenntnissen der Polizei offenbar absichtlich verursacht worden. Ursache und Hintergründe des Vorfalls im Ortsteil Rheidt sind bislang noch unklar.

„Wir gehen nach aktuellem Ermittlungsstand nicht von einem technischen Defekt, sondern von einer vorsätzlichen Tat, einer Straftat, aus“, sagte ein Sprecher der Polizei Essen. Die Ermittlungen liefen auf Hochtouren.

Störung am Umspannwerk Bergheim: Mehrere Leitungen fallen aus

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Die Polizei war am Dienstagabend gegen 20 Uhr wegen einer technischen Störung zu dem Umspannwerk im Bergheimer Ortsteil Rheidt gerufen worden. Durch einen Kurzschluss fielen mehrere Leitungen aus. Zu einem Ausfall der allgemeinen Stromversorgung kam es nach bisherigen Erkenntnissen nicht.

Störung am Umspannwerk Bergheim hat Folgen für RWE Power

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Das Werk gehört zum Energieversorger Amprion, der den Vorfall bestätigte. „Im Umfeld der Amprion-Umspannanlage Rommerskirchen im Rheinland ist es am Dienstagabend zu einem Vorfall gekommen, der Auswirkungen auf den Betrieb von Kraftwerkszuleitungen hatte“, gab das Unternehmen am frühen Morgen bekannt.

Einsatzkräfte nahe dem Umspannwerk Bergheim bei Köln. Jan Ohmen/dpa

In der Folge sei es zu Anlagenausfällen bei RWE Power gekommen. „Die allgemeine Stromversorgung war zu keinem Zeitpunkt davon betroffen und die Systemstabilität immer gewährleistet“, betonte das Unternehmen mit Sitz in Dortmund.

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Störung am Umspannwerk Bergheim: Polizei und Betreiber arbeiten zusammen

Expertinnen und Experten von Amprion arbeiten gemeinsam mit den zuständigen Sicherheitsbehörden daran, den Sachverhalt schnellstmöglich aufzuklären. Zudem sollen die Auswirkungen des Vorfalls bewertet werden.

Die Polizei Essen steht nach Angaben ihres Sprechers in engem Austausch mit Amprion und dem Netzbetreiber RWE. „Wir als Polizei Essen führen den Einsatz und die Ermittlungen, weil wir für die Führung derartiger Einsätze und Ermittlungslagen vorbereitet sind.“

Störung am Umspannwerk Bergheim nach weiteren Vorfällen an Stromnetz

Bereits am Dienstagmorgen hatten Unbekannte nahe dem Kohlekraftwerk Jänschwalde in Brandenburg versucht, Kurzschlüsse an Höchstspannungsleitungen auszulösen. In zwei Fällen gelang dies nach Angaben der Behörden. Die Polizei ermittelt wegen Sabotage.

Auch in den vergangenen Monaten hatte es weitere Vorfälle an der Strominfrastruktur gegeben. Im Januar zündeten mutmaßlich linksextreme Täter Starkstromleitungen nahe einem Kraftwerk im Südwesten Berlins an. (dpa/mp)