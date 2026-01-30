Verdacht auf Sprengstoff – A3 gesperrt

Bei einer Verkehrskontrolle auf der A3 wurden „sprengstoffverdächtige Gegenstände” entdeckt. Die Polizei sperrte die Autobahn und nahm zwei Personen vorläufig fest. Was bislang bekannt ist.

Die Polizei hat die Autobahn 3 im Landkreis Regensburg nach einem möglichen Fund von Sprengstoff komplett gesperrt. Auslöser war eine nächtliche Verkehrskontrolle zwischen den Ausfahrten Wiesent und Wörth, bei der die Beamten in einem Wagen „sprengstoffverdächtige Gegenstände” fanden.

A3 Sperrung bei Regensburg: LKA-Spezialisten prüfen den Fund

Zur Vorbeugung einer etwaigen Explosionsgefahr entschieden sich die Beamten für eine großräumige Sperrung. Am Morgen staute sich der Verkehr auf der Autobahn und auf der nahen Bundesstraße 8.

Die Ermittler riefen Spezialisten des Landeskriminalamts zu Hilfe, die den Fund untersuchen und gegebenenfalls entschärfen sollten, wie eine Polizeisprecherin sagte. Genauere Informationen zu den verdächtigen Gegenständen gab es zunächst nicht.

Die Fahrerin des Wagens und ihr Beifahrer wurden vorläufig festgenommen. Auch zur Identität der beiden konnte die Polizei zunächst nichts Näheres sagen. (dpa/mp)