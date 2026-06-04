Urlaubsplanung im Betrieb: Wann Eltern keinen Vorrang haben

Sommerferien, Brückentage, Weihnachten: Manche Urlaubszeiten sind heiß begehrt. Eltern haben bei der Urlaubsplanung oft gute Argumente – automatisch Vorrang haben sie aber nicht.

Wenn Ferienzeit ist, wollen viele Beschäftigte gleichzeitig weg. Besonders Eltern mit schulpflichtigen Kindern sind oft an feste Zeiten gebunden. Doch heißt das auch, dass ihr Urlaubswunsch immer zuerst genehmigt werden muss? So einfach ist es nicht.

„Grundsätzlich sollen Urlaubswünsche von allen Mitarbeitern berücksichtigt werden“, erklärt Volker Görzel, Fachanwalt für Arbeitsrecht.

Urlaubsplanung: Soziale Gesichtspunkte entscheiden

Problematisch wird es, wenn sich Urlaubswünsche überschneiden. Können nicht alle Beschäftigten zur gleichen Zeit frei bekommen, muss der Arbeitgeber soziale Gesichtspunkte berücksichtigen.

Dazu gehören laut Görzel etwa die Urlaubsmöglichkeiten des Partners und der Kinder. Schulferien können also eine wichtige Rolle spielen. Aber sie sind nicht der einzige Faktor.

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Warum Eltern nicht immer zuerst dran sind

Auch andere Punkte können bei der Entscheidung zählen. Dazu gehören etwa Alter und Betriebszugehörigkeit. Ebenfalls wichtig sein kann, ob jemand bereits in besonders beliebten Zeiten Urlaub bekommen hat. Oder ob es sich um den ersten oder einen weiteren Urlaub im laufenden Jahr handelt.

Auch die Erholungsbedürftigkeit kann eine Rolle spielen. Besonders erholungsbedürftig ist laut Görzel etwa, wer in der Vergangenheit einen besonders arbeitsintensiven Einsatz hatte oder an einer schwerwiegenden Erkrankung litt. „Das führt dazu, dass nicht immer automatisch Eltern schulpflichtiger Kinder zum Zuge kommen, sondern mit Augenmaß auch andere Arbeitnehmer mal drankommen“, so Görzel.

Urlaubsplanung: Betriebsrat muss bei Vorrangregeln mitbestimmen

In vielen Betrieben wird in Betriebsvereinbarungen festgelegt, wodurch bei der Urlaubsplanung eine Priorität entsteht. Wichtig ist dabei: Bei Vorrangregelungen ist der Betriebsrat zwingend mitbestimmungspflichtig.

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Der Arbeitgeber muss soziale Gesichtspunkte zwar immer einbeziehen. Der Betriebsrat kann aber dafür sorgen, dass weitere Aspekte in die Entscheidung einfließen. (dpa/mp)