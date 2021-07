Auf der Baleareninsel wurde ein niederländischer Tourist von mehreren Landsleuten so verprügelt, dass er kurz darauf im Krankenhaus an den Folgen der Attacke starb. Die mutmaßlichen Täter griffen noch weitere Passanten an und verletzten sie.

Wie die Polizei mitteilte, hatten sie das 27-jährige Opfer am vergangenen Mittwochmorgen bewusstlos und mit schweren Kopfverletzungen an der Playa de Palma gefunden. Am Sonntag sei der Mann im Inselkrankenhaus Son Espases gestorben, bestätigte ein Sprecher am Dienstag. Ein Motiv für die Tat wurde zunächst nicht bekannt.

Die mutmaßlichen Täter sind zwischen 18 und 20 Jahre alt

Ein verdächtiger Niederländer (18) sei noch auf der Insel festgenommen worden. Gegen acht weitere bereits abgereiste Niederländer sollen nun internationale Haftbefehle wegen Totschlags erlassen werden, schrieb die „Mallorca Zeitung“. Alle mutmaßlichen Täter seien im Alter zwischen 18 und 20 Jahren. Laut der Zeitung wurden vier weitere Menschen leicht verletzt.

Der südliche Abschnitt der Playa de Palma rund um den Balneario 1, also am Ballermann, gilt als Hochburg der niederländischen Touristen. Auch dort wie, wie am restlichen Ballermann, seit Wochen teils exzessiv am Strand und auf der Promenade gefeiert, schrieb die Zeitung. (mp/dpa)