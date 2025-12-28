mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Hochhaus Feuerwehr Berlin

Einsatzfahrzeuge von Rettungskräften und Feuerwehr stehen vor dem brennenden Hochhaus in Berlin-Spandau. Foto: picture alliance/dpa | Sven Kaeuler

  • Berlin

Unübersichtliche Lage: Hochhaus in der Hauptstadt brennt – mehrere Verletzte

kommentar icon
arrow down

In Berlin-Spandau brennt seit den frühen Morgenstunden ein Hochhaus. Mindestens drei Menschen sind verletzt worden, mehr als 100 Feuerwehrkräfte sind im Einsatz. Die Lage ist unübersichtlich.

Bei einem Brand in einem Hochhaus in Berlin-Spandau sind mindestens drei Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr brach das Feuer am frühen Morgen im Keller des Gebäudes aus.

Die genaue Zahl der Verletzten sowie die Ursache des Brandes sind bislang noch unklar. Die Lage sei unübersichtlich, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Mehr als 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr seien vor Ort. Die Löscharbeiten dauern an. (dpa)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test