Unübersichtliche Lage: Hochhaus in der Hauptstadt brennt – mehrere Verletzte

In Berlin-Spandau brennt seit den frühen Morgenstunden ein Hochhaus. Mindestens drei Menschen sind verletzt worden, mehr als 100 Feuerwehrkräfte sind im Einsatz. Die Lage ist unübersichtlich.

Bei einem Brand in einem Hochhaus in Berlin-Spandau sind mindestens drei Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr brach das Feuer am frühen Morgen im Keller des Gebäudes aus.

Die genaue Zahl der Verletzten sowie die Ursache des Brandes sind bislang noch unklar. Die Lage sei unübersichtlich, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Mehr als 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr seien vor Ort. Die Löscharbeiten dauern an. (dpa)