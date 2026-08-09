In einem Bio-Matcha wurde ein Pflanzenschutzmittel nachgewiesen: Auf keinen Fall trinken!

In einem Bio-Matcha ist der Pflanzenschutzmittel-Wirkstoff Tebuconazol nachgewiesen worden. Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit stuft den Fund als „unmittelbares Risiko für die menschliche Gesundheit“ ein. Der Hersteller ruft deshalb eine Charge zurück, die auch im Norden verkauft wurde.

Betroffen ist der „Try Moin Bio Matcha Pure“ in der 30-Gramm-Packung. Zurückgerufen wird ausschließlich die Charge M-P-002 mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 23. Februar 2028 und der EAN 4262397271654. Andere Chargen und Mindesthaltbarkeitsdaten sind nach den vorliegenden Angaben nicht betroffen.

Bio Matcha wurde bei Rossmann und Globus verkauft

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Verkauft wurde der Bio-Matcha über Rossmann in Niedersachsen, Berlin, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Bayern und dem Saarland. Außerdem war das Produkt in Globus-Märkten in Rheinland-Pfalz erhältlich.

Pure Matcha Latte der Marke Try Moin (Symbolbild) Try Moin

Weitere aktuelle Angaben nennen darüber hinaus Hessen, Sachsen und Baden-Württemberg als betroffene Bundesländer.

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Tebuconazol ist ein Wirkstoff gegen Pilzbefall und wird unter anderem in der Landwirtschaft eingesetzt. Der Stoff ist als möglicherweise reproduktionstoxisch eingestuft und steht im Verdacht, die Fruchtbarkeit zu beeinträchtigen sowie ungeborene Kinder zu schädigen. Verbraucher, die eine betroffene Packung besitzen, sollten den Matcha nicht mehr verwenden. (rei)