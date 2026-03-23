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Beschädigtes Flugzeug in der Nacht

Das Flugzeug wurde am Bug stark beschädigt. Foto: Ryan Murphy/AP/dpa

  • New York

Heftiger Unfall auf Flughafen in New York: Jet kollidiert mit Fahrzeug

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Unglück auf dem Flughafen LaGuardia in New York: Bei dem Zusammenstoß eines Flugzeugs mit einem Einsatzwagen sind laut Medienberichten mindestens vier Menschen verletzt worden. Unter ihnen seien auch der Pilot und der Copilot der Maschine der Fluggesellschaft Air Canada, berichtete der Sender CNN unter Berufung auf die Polizei. Bei den anderen zwei Verletzten handele es sich um Insassen des Fahrzeuges. Die Ursache ist noch unklar.

Der Vorfall habe sich am späten Sonntagabend (Ortszeit) kurz nach der Landung des Flugzeugs auf dem Rollfeld ereignet, berichtete der Sender NBC News unter Berufung auf die New Yorker Polizei und die Feuerwehr. Die Maschine vom Typ Bombardier CRJ-900 mit 72 Passagieren und 4 Besatzungsmitgliedern sei aus Montreal gekommen. Sonst sei niemand verletzt worden.

Der beschädigte Jet von Air Canada auf der Startbahn des LaGuardia Flughafens in New York. Ryan Murphy/AP/dpa
Kaputtes Flugzeug auf Flughafen
Der beschädigte Jet von Air Canada auf der Startbahn des LaGuardia Flughafens in New York.

New York: Unfall auf Flughafen LaGuardia

Auf Bildern ist die am Bug stark beschädigte Maschine zu sehen. Bei dem in die Kollision verwickelten Fahrzeug soll es sich um einen Wagen der Feuerwehr gehandelt haben, der zu einem Einsatz unterwegs gewesen sei.

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Der Flugbetrieb auf dem Flughafen wurde laut der Verkehrssicherheitsbehörde NTSB unterbrochen. Der Flughafen LaGuardia wird vor allem für Verbindungen innerhalb der USA genutzt. (dpa/mp)

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