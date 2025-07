Unfassbare Schlamperei: Nächstes Trauma für Angehörige der Air-India-Katastrophe

Angehörige von Opfern des Absturzes der Air-India-Maschine vor wenigen Wochen haben nach Angaben ihres Anwalts falsche Leichenteile erhalten. Nach der Rückführung der sterblichen Überreste aus Indien habe eine britische Gerichtsmedizinerin schwere Fehler festgestellt, sagte der Anwalt James Healy-Pratt laut einem Bericht der britischen Nachrichtenagentur PA vom Mittwoch.

Eine Familie habe demnach einen Sarg mit Leichenteilen mit unterschiedlicher DNA erhalten. Eine weitere Familie habe feststellen müssen, dass die Leiche in dem überführten Sarg nicht die ihrer Angehörigen war.

Miten Patel, der Sohn einer Verstorbenen, sagte der BBC, im Sarg seiner Mutter seien Körperteile gefunden worden, die nicht zu ihr gehörten. Die Menschen, die für die Rückführung der Verunglückten aus Indien verantwortlich waren, „waren müde und hohem Druck ausgesetzt“, sagte er weiter. „Aber es muss ein gewisses Maß an Verantwortung geben, um die richtige Leiche nach Großbritannien zu schicken.“

Thema landet beim britischen Premierminister Keir Starmer

Das indische Außenministerium erklärte, alle sterblichen Überreste „wurden mit dem höchsten Maß an Professionalität und mit Rücksicht auf die Würde der Verstorbenen behandelt“. Gemeinsam mit den britischen Behörden arbeite es daran, „alle Bedenken im Zusammenhang mit diesem Thema auszuräumen“.

Healy-Pratt zufolge wollen der britische Premierminister Keir Starmer und Indiens Ministerpräsident Narendra Modi bei Modis London-Besuch am Donnerstag über das Thema sprechen.

Die Air-India-Maschine war am 12. Juni unmittelbar nach dem Start in ein Wohngebiet im westindischen Ahmedabad gestürzt. Nur ein Passagier überlebte den Absturz, 241 Insassen und 19 Menschen am Boden kamen ums Leben. 52 der Todesopfer waren Britinnen und Briten. (afp)