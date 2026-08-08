Ein junger Mann will beim Taubertal-Festival mit einem Campingkocher etwas zubereiten. Dabei kommt es zu einer Verpuffung, zehn Menschen werden verletzt.

Rotenburg ob der Tauber: Beim nahen Taubertalfestival gab es ein Unglück (Symbolfoto) picture alliance / Zoonar | Dmitry Naumov

Bei einer Verpuffung nach dem Gebrauch eines Gas-Campingkochers sind beim Taubertal-Festival in Franken zehn Menschen verletzt worden. Acht der zehn Betroffenen im Alter von 21 bis 26 Jahren kamen in Krankenhäuser, wie die Polizei in Rothenburg ob der Tauber (Landkreis Ansbach) mitteilte. Keiner der Verletzten schwebte in Lebensgefahr.

Sido und Sportfreunde Stiller beim Taubertal-Festival

Ein 26-Jähriger hatte auf dem Campinggelände des Festivals den Kocher benutzt. Laut Polizei trat dabei vermutlich durch eine falsche Handhabung Gas aus. Im Anschluss kam es zu der Verpuffung mit insgesamt zehn Verletzten.

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Das Taubertal-Festival feiert an diesem Wochenende sein 30-jähriges Bestehen. Rund 40 Bands treten auf, darunter Sido, Sportfreunde Stiller und Feine Sahne Fischfilet. Bis zu 15.000 Gäste wurden im Naturschutzgebiet mit Blick auf die historische Altstadt von Rothenburg ob der Tauber erwartet. (dpa)