Zwei Menschen sterben am Morgen in Offenburg. Die Polizei gibt nun neue Details bekannt – Täter und Opfer hatten eine Vorbeziehung.

Nach Schüssen in einem Wohngebiet in Offenburg hat die Polizei einen Toten und eine Verletzte gefunden, die später im Krankenhaus verstarb. picture alliance/dpa | Philipp von Ditfurth

Nach den tödlichen Schüssen in einem Wohngebiet in Offenburg hat die Polizei neue Details bekanntgegeben. Demnach soll der 33 Jahre alte Tatverdächtige am Morgen erst seine Ex-Freundin und dann sich selbst erschossen haben.

Bei der Frau handelt es sich den Angaben nach um eine 36-Jährige, die am Tatort wohnte. Sie wurde am Morgen zunächst schwer verletzt aufgefunden und starb später im Krankenhaus.

Offenburg: Mann soll seine Ex erschossen haben

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Laut Polizei war der 33 Jahre alte türkische Staatsangehörige nicht vorbestraft, den Behörden jedoch wegen Beleidigung und Stalking-Vorwürfen bekannt.

Den Ermittlungen zufolge hatte er mit dem Opfer eine Beziehung, die vor mehreren Monaten beendet wurde. Im Anschluss an die Trennung soll es zu Nachstellungen und Beleidigungen gekommen sein. (dpa/js)