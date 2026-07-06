Panorama
Und wieder hat ein Mann seine Ex-Freundin einfach abgeknallt
Zwei Menschen sterben am Morgen in Offenburg. Die Polizei gibt nun neue Details bekannt – Täter und Opfer hatten eine Vorbeziehung.
Nach den tödlichen Schüssen in einem Wohngebiet in Offenburg hat die Polizei neue Details bekanntgegeben. Demnach soll der 33 Jahre alte Tatverdächtige am Morgen erst seine Ex-Freundin und dann sich selbst erschossen haben.
Bei der Frau handelt es sich den Angaben nach um eine 36-Jährige, die am Tatort wohnte. Sie wurde am Morgen zunächst schwer verletzt aufgefunden und starb später im Krankenhaus.
Offenburg: Mann soll seine Ex erschossen haben
Laut Polizei war der 33 Jahre alte türkische Staatsangehörige nicht vorbestraft, den Behörden jedoch wegen Beleidigung und Stalking-Vorwürfen bekannt.
Das könnte Sie auch interessieren:
Den Ermittlungen zufolge hatte er mit dem Opfer eine Beziehung, die vor mehreren Monaten beendet wurde. Im Anschluss an die Trennung soll es zu Nachstellungen und Beleidigungen gekommen sein. (dpa/js)
Sie sind bereits M+ Abonnement?