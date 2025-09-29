Umstrittenes Mega-Projekt: Höchste Brücke der Welt für Verkehr freigegeben

In China ist die höchste Brücke der Welt für den Verkehr freigegeben worden. Der Bau ist umstritten, sind die Lokalprovinzen doch oft hoch verschuldet. Die Kosten für das Mega-Projekt belaufen sich laut chinesischen Staatsmedien auf umgerechnet rund 240 Millionen Euro.

Wer in der südwestchinesischen Provinz Guizhou mit dem Auto über die Huajiang Grand Canyon Bridge fahren will, sollte schwindelfrei sein. Die Höhe vom Flussbett bis zur Fahrbahn beträgt laut der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua 625 Meter.

Dies entspricht in etwa der Höhe des Shanghai Tower (632 Meter), dem höchsten Wolkenkratzer der Volksrepublik China. Die Hauptspannweite der Hängebrücke beträgt 1420 Meter. Durch sie soll sich die Fahrtzeit durch die Huajiang-Schlucht in der bergigen Provinz Guizhou von etwa zwei Stunden auf nur wenige Minuten verkürzen.

Bau der Brücke dauerte drei Jahre

Der Bau des Mega-Infrastrukturprojekts dauerte drei Jahre. Die Kosten belaufen sich laut Berichten chinesischer Staatsmedien auf mehr als zwei Milliarden Renminbi (rund 240 Millionen Euro).

18 der 20 höchsten Brücken der Welt stehen auf chinesischem Territorium. Doch der Bau solch riesiger Infrastrukturprojekte gilt wegen der hohen Kosten als durchaus umstritten: Die Lokalprovinzen in der Volksrepublik China sind teils hoch verschuldet, was zunehmend das Wirtschaftswachstum des Landes bremst. Die Provinz Guizhou zählt zu den am höchsten verschuldeten Regionen des Landes. (dpa/mp)