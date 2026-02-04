Umfrage: Lust auf Jobwechsel lässt nach

Immer weniger Menschen in Deutschland können sich vorstellen, ihren Job zu wechseln. Das hat eine neue Forsa-Umfrage im Auftrag des Hamburger Karrierenetzwerks Xing ergeben. Ein Drittel der Befragten gab demnach an, offen dafür zu sein, den aktuellen Arbeitgeber zu verlassen (34 Prozent). Das seien so wenig wie seit fünf Jahren nicht mehr.

Besonders wechselwillig waren demnach die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus der „Generation Z“. Rund 44 Prozent der Jahrgänge 1997 bis 2012 könnten sich aktuell einen Jobwechsel vorstellen. Das waren weniger als 2025 (48 Prozent) und 2024 (50 Prozent).

„Gerade in den jüngeren Generationen hat die Bereitschaft zum Jobwechsel in den vergangenen Jahren abgenommen“, sagte der Xing-Arbeitsmarktexperte Julian Stahl.

Laut Umfrage: „Babyboomer“ weniger offen für Jobwechsel

Auch bei den „Millennials“ – also den Jahrgängen 1981 bis 1996 – gaben viele an, für einen neuen Job offen zu sein (40 Prozent). Bei der „Generation X“ (Jahrgänge 1965 bis 1980) waren demnach nur rund 29 Prozent grundsätzlich wechselbereit. Bei den „Babyboomern“ (Jahrgänge 1946 bis 1964) gaben das dagegen nur 17 Prozent der Befragten an.

Gehalt ist den Jüngeren wichtig

Mehr als die Hälfte der Befragten aus der „Generation Z“ nannte ein zu niedriges Gehalt als einen der Hauptfaktoren für einen Jobwechsel (55 Prozent). Fehlende oder wenig Aufstiegschancen seien ebenfalls häufig genannt worden (42 Prozent), und auch Unzufriedenheit mit den aktuellen Aufgaben (39 Prozent) sowie eine generelle Lust auf Abwechslung (38 Prozent) tauchten als Gründe auf.

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Dubioser Psychologe : Berater der Blocks gerät in den Fokus

Berater der Blocks gerät in den Fokus Doppelt dämlich! Suff-Eklat um HSV-Star Dompé

Suff-Eklat um HSV-Star Dompé 40-Millionen-Euro-Wette : Wie es mit dem Fernsehturm weitergehen soll

Wie es mit dem Fernsehturm weitergehen soll Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

Knobelspaß für jeden Tag 16 Seiten Sport: Debatte um WM-Boykott, HSV-„Rambo“ im Interview & St. Paulis neuer Stürmer

Debatte um WM-Boykott, HSV-„Rambo“ im Interview & St. Paulis neuer Stürmer 28 Seiten Plan 7: Das Festival „Fokus Tanz“, „Holiday On Ice“ mit Max Giesinger & Ausgeh-Tipps für jeden Tag

Für die „Boomer“ war dagegen am häufigsten ein hohes Stresslevel mit ausschlaggebend für eine Wechselbereitschaft (35 Prozent). Das Gehalt und die Führungskraft waren für die Befragten in dieser Generation ebenfalls von Bedeutung.

Sicher und sinnhaft soll es sein

Überwiegend einig sind sich alle Generationen, wenn es um die Erwartungen an einen neuen Job geht: Am wichtigsten sind den Befragten ein langfristig sicherer und sinnerfüllter Job, ein höheres Gehalt, ein gutes Führungsverhalten, flexible Arbeitszeiten sowie ein attraktiver Standort. Viele jüngere Arbeitnehmer wünschen sich zudem von einem neuen Arbeitgeber die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten. Für die Älteren ist das laut Umfrage weniger wichtig.

„Die Beschäftigten in Deutschland reagieren auf die anhaltende Wirtschaftsflaute mit einem hohen Bedürfnis nach Sicherheit“, sagte Stahl. Das habe auch Auswirkungen auf die Jobsuche. Aber: „Viele unterscheiden offenbar sehr klar zwischen der angespannten Gesamtsituation und ihrer eigenen als stabil wahrgenommenen Arbeitssituation.“

Jobwechsel: Viele sind trotzdem zufrieden

Trotz einer grundsätzlichen Wechselbereitschaft bei vielen der Befragten ist die große Mehrheit mit ihrem Job zufrieden. Rund 84 Prozent gaben an, eher oder sehr zufrieden zu sein. Lediglich 16 Prozent gaben als Antwort, eher oder sehr unzufrieden zu sein.

Das könnte Sie auch interessieren: Sie war auf dem Weg zu ihrer Mutter: Wer war Asal, das Opfer des U-Bahn-Mörders?

Um eine mögliche Kündigung sorgt sich generationsübergreifend laut Umfrage kaum jemand, rund 92 Prozent haben solche Sorgen nicht. Für die Forsa-Umfrage wurden demnach rund 3400 volljährige und sozialversicherungspflichtige Erwerbstätige im Januar 2026 befragt.