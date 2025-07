Umfrage: Deutsche wollen ein Böllerverbot!

Schluss mit der privaten Knallerei? In den Niederlanden ist das beschlossene Sache. Auch viele Deutsche wünschen sich einer Befragung zufolge ein Böllerverbot – nur zwei Gruppen sehen es anders.

59 Prozent der Deutschen wünschen sich laut einer Umfrage ein Böllerverbot, wie es in den Niederlanden ab dem Jahreswechsel 2026/2027 greifen soll. Das ergab eine Forsa-Umfrage im Auftrag des Magazins „Stern“. 39 Prozent der 1000 Befragten sind demnach gegen ein Ende von privatem Feuerwerk und Böllern. Zwei Prozent enthielten sich.

Frauen (67 Prozent) sind der Umfrage zufolge eher für ein Verbot als Männer (51 Prozent). Junge Männer im Alter von 18 bis 29 sind mit 51 Prozent sogar mit einer knappen Mehrheit dagegen, das Böllern zu untersagen. Am häufigsten sprachen sich die Anhänger der Partei Die Linke mit 86 Prozent für ein Verbot aus – die Wähler der AfD sind hingegen mit 60 Prozent dagegen. Laut „Stern“ sind die Ergebnisse der Befragung repräsentativ.

Zunehmende Gewalt durch Feuerwerkskörper in den Niederlanden

Privatpersonen dürfen in den Niederlanden ab Silvester 2026/2027 kein Feuerwerk und keine Böller mehr zünden. Anlass für das Verbot war die zunehmende Gewalt in dem Land zu Silvester. In den vergangenen Jahren waren regelmäßig Polizisten, Feuerwehrleute und Hilfskräfte mit Feuerwerkskörpern angegriffen worden. Menschen wurden durch die oft schweren Sprengkörper verletzt oder sogar getötet. An manchen Orten wurden bewusst Brände gelegt. (dpa/mp)