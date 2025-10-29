mopo plus logo
Axel Prahl (Hauptkommissar Frank Thiel), Schauspieler, steht am Set vom Münster «Tatort» zwischen Zelten im Park hinter dem Schloss.

Axel Prahl Foto: picture alliance/dpa/Rolf Vennenbernd

  • München/Münster

TV-Star mit Klartext-Ansage über seine „Tatort“-Rolle

Schauspieler Axel Prahl (65) denkt bei seiner Paraderolle als Hauptkommissar Frank Thiel im „Tatort“ Münster noch lange nicht ans Aufhören.

„Frank Thiel ist im Film 55“, sagte er der Zeitschrift „Bunte“. „Das dauert noch zwölf Jahre bis zu seiner Pensionierung.“

Axel Prahl: Glück in der Liebe

Im Gespräch mit der Zeitschrift schwärmt Prahl über seine Frau Silja, mit der er seit elf Jahren verheiratet ist. Sie sei „irrsinnig intelligent, warmherzig, unglaublich hübsch und verfügt über einen fantastischen Humor“, sagte er. Im Vergleich zu seiner „Tatort“-Figur habe er es in der Liebe „viel besser getroffen“. (dpa/mp)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

