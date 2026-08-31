Tuning-Star räumt Gewalt ein – Noch-Ehefrau spricht von „Todesangst“

Tuning-Star Jean Pierre „JP“ Kraemer (45) hat Gewalt gegen seine Noch-Ehefrau Julia Meck (25) eingeräumt. Jetzt erhebt sie schwere Vorwürfe – und alte Instagram-Spuren werfen ein neues Licht auf die Trennung.

JP Kraemer äußerte sich in einem zweiten YouTube-Statement zu den Gewaltvorwürfen. Eingeblendet ist eine Aufnahme aus einer Überwachungskamera, die einen körperlichen Übergriff auf seine Noch-Ehefrau Julia Meck zeigt. Youtube/JP Performance GmbH (Screenshot)

Jean Pierre „JP“ Kraemer ist einer der bekanntesten Köpfe der deutschen Autoszene. Bekannt wurde der Dortmunder durch die TV-Sendung „Die PS-Profis“, später baute er mit „JP Performance“ einen der größten deutschsprachigen Auto-Kanäle auf. Rund 2,7 Millionen Menschen folgen ihm auf YouTube, bei Instagram waren es zuletzt rund 1,4 Millionen. Neben seiner Tuning-Firma betreibt er in Dortmund unter anderem das PACE-Automuseum und Gastronomiebetriebe.

Doch seit Ende August geht es bei Kraemer nicht mehr um PS und Sportwagen. Der 45-Jährige hat selbst bestätigt, seiner Noch-Ehefrau Julia Meck gegenüber körperlich gewalttätig geworden zu sein. Bei einem Streit im Juli habe er ihr eine Kette vom Hals gerissen und sie mit der flachen Hand geschlagen, sagte Kraemer in einem seiner YouTube-Statements. Zugleich erklärte er, auch Meck sei ihm gegenüber gewalttätig geworden. Wie die einzelnen Auseinandersetzungen genau abliefen, schildern beide jedoch unterschiedlich.

„Deutlich heftiger, als im Ursprungsvideo geschildert“

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Besonders schwer wiegt eine ältere Aufnahme aus einer Überwachungskamera. Darauf ist zu sehen, wie Kraemer Meck am Hals greift, sie wegstößt und gegen eine Wand drängt. Kraemer zeigte den Ausschnitt später selbst in einem zweiten Statement und räumte ein, dass es nicht bei dieser einen Situation geblieben sei. Nach Veröffentlichung der Bilder kippte die Stimmung auch bei Teilen seiner zuvor äußerst loyalen Fangemeinde deutlich. „Das ist schon krass. Deutlich heftiger, als im Ursprungsvideo geschildert“, heißt es etwa in einem Kommentar.

Die Firmenzentrale von „JP Performance“ und weiteren Tochterunternehmen. Kraemer gründete das Tuningunternehmen 2012. picture alliance / Snowfield Photography | D. Kerlekin/Snowfield Photograph

Erste Indizien für eine Trennung bemerkten Fans offenbar bereits vor rund zwei Wochen. Julia Meck hatte ihren Namen auf Instagram geändert und tritt dort inzwischen nur noch als „julia.meck“ auf. Unter einem älteren Beitrag häuften sich daraufhin Fragen: „Du und JP seid doch noch n Paar oder????“, „Schon geschieden?“ und: „Wieso hat sie keinen doppelten Nachnamen mehr? Ob die sich haben scheiden lassen?“ Wann genau Meck ihren Namen auf Instagram änderte und ob dies unmittelbar mit der Trennung zusammenhing, lässt sich aus den öffentlich sichtbaren Beiträgen allein nicht sicher rekonstruieren.

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Meck sagt aus, Kraemer nimmt Auszeit

Noch auffälliger ist ein Beitrag, den Meck repostete. Auf rotem Hintergrund steht dort wörtlich: „your death is more certain than ur marriage, so instead of looking for your soulmate, start working on your soul, mate“ (Deutsch: „Dein Tod ist sicherer als deine Ehe. Also: Statt nach deinem Seelenverwandten zu suchen, arbeite lieber an deiner eigenen Seele, Kumpel“). Einen direkten Bezug auf Kraemer enthält der Post nicht, kann aber in Hinblick auf die inzwischen bekannte Trennung als gezielte Botschaft verstanden werden. Auch bei Kraemer selbst hat sich das Instagram-Profil sichtbar verändert. Nach dem Bekanntwerden des Falls entfernte er nach dem aktuell sichtbaren Stand seine übrigen Beiträge; übrig blieb ein Statement zu seinem Rückzug. Darin kündigte er an, zunächst eine Auszeit bei seinem Vater zu nehmen und unmittelbar eine Therapie zu beginnen, „um an mir zu arbeiten“.

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Dass Kraemer sich therapeutische Hilfe suchen will, trifft auf eine bereits bekannte psychische Vorgeschichte. Der Unternehmer spricht seit Jahren öffentlich über Depressionen und frühere Suizidgedanken. In seiner Autobiografie „Angstgetrieben“ thematisierte er diese Erfahrungen; 2022 machte er eine Autismus-Diagnose öffentlich. Noch 2024 sprach er ausführlich darüber, wie Depression und Autismus sein Leben begleitet hätten.

Während Kraemer sich nun aus der Öffentlichkeit zurückziehen will, hat Julia Meck erstmals ausführlich mit BILD gesprochen. Sie schildert eine Beziehung, die nach ihrer Darstellung zunehmend von Kontrolle, psychischem Druck und körperlicher Gewalt geprägt gewesen sei, und sagte über den Streit im Juli, sie habe „Todesangst“ gehabt.