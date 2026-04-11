Trotz Mega-Gage: „Malcom Mittendrin“-Star lehnt Rückkehr-Angebot ab

Die wohl verrückteste TV-Familie meldet sich zurück. Nach dem Comeback von „Scrubs” steht jetzt das nächste Revival fest: „Malcolm Mittendrin” kehrt mit „Unfair wie immer“ zu Disney+ zurück – ein Star fehlt allerdings.

Die Familie ist zwar älter geworden, aber nicht ruhiger: Frankie Muniz ist jetzt selbst Vater und steckt immer noch mitten im Dauerchaos mit seinen Eltern Lois und Hal (Jane Kaczmarek, Bryan Cranston) – und auch mit seinen Brüdern. Viele Original-Stars sind wieder dabei, doch Erik Per Sullivan (34) als Dewey fehlt, wie „Filmstarts” berichtete.

„Malcom Mittendrin“-Star Erik Per Sullivan hat mit der Schauspielerei abgeschlossen

Dabei wurde dem Schauspieler wohl alles geboten – sogar ein Eimer voll Geld. Trotzdem lehnte der 34-Jährige ab. Die Begründung: Er habe schon vor Jahren mit der Schauspielerei abgeschlossen und studiere in Harvard. Stattdessen übernimmt Caleb Ellsworth-Clark und verleiht der Rolle ein neues und nun erwachsenes Gesicht. Ergänzt wird das Chaos auch durch neue Familienmitglieder und bekannte Gesichter.

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Ab dem 10. April 2026 gibt’s vier neue Folgen „Malcom Mittendrin: Unfair wie immer“ auf Disney+. Ein erster Vorgeschmack: Die Familie trifft sich zu Lois‘ und Hals 40. Hochzeitstag – auch ohne Erik Per Sullivan im Cast ist Chaos garantiert. (mp)