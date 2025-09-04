mopo plus logo
Fernandes Ulmen Schauspieler

Sie galten lange als Traumpaar unter den Schauspielern in Deutschland, nun die Trennung: Christian Ulmen und Collien Fernandes. Foto: picture alliance/dpa | Carsten Koall

  • Hamburg

Christian Ulmen und Collien Fernandes haben sich getrennt!

Das kommt überraschend: Christian Ulmen (49) und Collien Fernandes (43) gehen getrennte Wege. Nach 15 gemeinsamen Jahren – davon 14 verheiratet – verkündeten die beiden Schauspieler das Ehe-Aus in einer gemeinsamen Pressemitteilung.

Demnach haben sie sich bereits vor einiger Zeit getrennt. Das einstige Traumpaar betont aber: „Als Eltern werden wir weiterhin gemeinsam für unsere Tochter da sein.“ Auffällig: In der Mitteilung unterschreibt Collien bereits wieder ohne den Doppelnamen Ulmen – ein deutliches Zeichen.

Fernandes und Ulmen hatten sich bei Dreharbeiten kennengelernt

Collien Fernandes und Christian Ulmen hatten sich 2010 bei den Dreharbeiten zu seiner Serie „Snobs“ kennengelernt. Bereits seit Längerem wohnte die Familie auf Mallorca, Fernandes hat aber eine Wohnung in Hamburg.

Nun die Trennung. Und die ist auch endgültig: In der Mitteilung bitten die beiden darum, von weiteren Anfragen abzusehen – und wahren damit bewusst ihre Privatsphäre. (mp)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

