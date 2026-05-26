Trendwende beim Rauchen: Jugendliche greifen wieder zur Zigarette

Rauchen war auf dem Rückzug – jetzt zeigt sich bei Jugendlichen wieder eine Trendwende. Neue Zahlen des Bundesinstituts für Öffentliche Gesundheit (BIÖG) zeigen: Immer mehr junge Menschen greifen wieder zu Zigaretten, gleichzeitig boomen Vapes und neue Nikotinprodukte. Besonders auffällig: Mädchen rauchen und dampfen deutlich häufiger als noch vor wenigen Jahren. Auch Nikotinbeutel, die in Deutschland gar nicht verkauft werden dürfen, gewinnen an Bedeutung.

Fast jeder zehnte Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren rauchte 2025. Laut Drogenaffinitätsstudie des BIÖG lag der Anteil bei 9,6 Prozent – 2021 waren es noch 6,1 Prozent. Damit steigt der Konsum bei Jugendlichen wieder an, während sich bei jungen Erwachsenen ein gegenteiliger Trend zeigt: In der Altersgruppe der 18- bis 25-Jährigen sank der Anteil Rauchender im gleichen Zeitraum von 29,8 auf 26,3 Prozent. Besonders auffällig sei laut Studie zudem, dass Mädchen heute deutlich häufiger rauchen als noch vor fünf Jahren.

Nur Zigarette rauchen? Mehrweg-Vapes legen deutlich zu

Neben klassischen Zigaretten gewinnen vor allem neuartige Nikotinprodukte an Bedeutung. Besonders stark wächst der Konsum von Mehrweg-E-Zigaretten. Bei männlichen Jugendlichen stieg der Anteil der Konsumierenden seit 2021 von 2,9 auf 6,7 Prozent, bei weiblichen Jugendlichen sogar von 1,8 auf 7,8 Prozent. Auch bei jungen Erwachsenen legte der Konsum deutlich zu. Neun von zehn Nutzerinnen und Nutzern konsumieren dabei nikotinhaltige Liquids. Diese würden häufig mit süßen Aromen und jugendaffinem Design vermarktet, heißt es vom BIÖG.

Wer bei Google nach aktuellen Themen sucht, sieht neben den Suchergebnissen oft auch eine Box mit Schlagzeilen. Wenn Sie MOPO.de als bevorzugte Quelle hinterlegen, erscheinen unsere Inhalte häufiger in dieser Schlagzeilen-Box – verlässlicher Lokaljournalismus, aktuelle Nachrichten und wichtige Themen aus Hamburg direkt in Ihrem Überblick.

→ Hier MOPO.de als bevorzugte Quelle einstellen.

Zunehmend verbreitet sind zudem Nikotinbeutel. Obwohl ihr Verkauf in Deutschland untersagt ist, gaben 2025 bereits 5,5 Prozent der Jugendlichen und 18,9 Prozent der jungen Erwachsenen an, sie schon einmal ausprobiert zu haben. Zwei Jahre zuvor lagen die Werte noch bei 4,1 beziehungsweise 14,8 Prozent.

Hendrik Streeck spricht von „klarem Warnsignal“

Der Beauftragte der Bundesregierung für Sucht- und Drogenfragen, Hendrik Streeck, spricht von einem „klaren Warnsignal“: „Jugendliche rauchen und vapen wieder häufiger, und Nikotinprodukte sind für junge Menschen heute leichter sichtbar, leichter verfügbar und oft gezielt attraktiv gemacht.“ Nikotin mache abhängig, belaste Herz und Kreislauf und könne junge Menschen früh an dauerhaften Konsum binden.

Das könnte Sie auch interessieren: Mit dem Rauchen aufhören und länger leben? So klappt es bestimmt

Besonders kritisch sieht Streeck die Aufmachung vieler Produkte: „Wenn Nikotin nach Cola, Kiwi, Kaugummi oder Menthol schmeckt und in bunten Verpackungen daherkommt, dann ist das keine zufällige Produktgestaltung.“ Gesundheitsschädliche und jugendaffine Aromen gehörten verboten. Für die Drogenaffinitätsstudie 2025 wurden nach Angaben des BIÖG insgesamt 7001 Menschen zwischen 12 und 25 Jahren im Zeitraum von April bis Juni 2025 befragt.