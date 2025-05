Trauriger Rekord: Fast 300 Säufercrashs an einem Tag

Am Donnerstag ist Christi Himmelfahrt – oft auch als Vatertag bekannt. Bundesweit kommt es an diesem Tag deutlich häufiger zu Unfällen unter Alkoholeinfluss als sonst.

An Christi Himmelfahrt, auch als Vatertag bekannt, hat es 2024 bundesweit so viele Unfälle unter Alkoholeinfluss gegeben wie an keinem anderen Tag des Jahres. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts in Wiesbaden war nach vorläufigen Ergebnissen bei 287 Straßenverkehrsunfällen Alkohol im Spiel.

Zum Vergleich: Im Durchschnitt kam es auf deutschen Straßen im Jahr 2024 pro Tag zu rund 95 Unfällen, bei denen Alkohol bei mindestens einer oder einem der Beteiligten nachgewiesen wurde. Insgesamt gab es demnach im vergangenen Jahr rund 34.700 Unfälle unter Alkoholeinfluss.

Viele Unfälle mit Verletzten

Im Vergleich zum Vatertag 2023 ging die Zahl der Unfälle unter Alkoholeinfluss allerdings zurück. Im Vorjahr registrierten das Bundesamt 340 Unfälle. Auch im Jahr 2022 hatte es mit 319 Alkoholunfällen am Vatertag eine höhere Zahl gegeben.

Bei 204 der 287 Alkoholunfälle am Vatertag 2024 kamen Menschen zu Schaden – ebenfalls der Jahreshöchstwert. Dabei wurden 58 Menschen schwer verletzt, einer starb.

Das könnte Sie auch interessieren: Unfall in Hamburg: Autofahrer rollt über Radfahrer und schleift ihn mit

Am Vatertag ereignen sich laut den Bundesstatistikern seit vielen Jahren die meisten Alkoholunfälle im Jahr. Weitere Tage mit einer regelmäßig überdurchschnittlichen Zahl an Unfällen, bei denen Alkohol eine Rolle spiele, seien Neujahr sowie der Tag der Arbeit am 1. Mai. (dpa/mp)