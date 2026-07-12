Seinen Künstlernamen besorgte er sich von seiner Insel. Auf Capri ist der Schlagersänger, der vor vielen Jahren auch in Deutschland Erfolg hatte, nun kurz vor seinem 87. Geburtstag gestorben.

Der italienische Schlagersänger Peppino di Capri („Champagne”) ist tot. Der zweimalige Gewinner des Schlagerfestivals von Sanremo starb kurz vor seinem 87. Geburtstag auf der Insel Capri im Golf von Neapel, wie sein Management mitteilte. Dort wurde Giuseppe Faiella – so sein eigentlicher Name – im Sommer 1939 auch geboren. Die Insel inspirierte ihn auch zu seinem Künstlernamen, der sich in etwa mit „Sepp von Capri” übersetzen lässt.

Di Capri gehörte in seinem Heimatland über Jahrzehnte hinweg zu den bekannteren Figuren der Unterhaltungsmusik. Mit Titeln wie „Non lo faccio più” oder „St. Tropez Twist” hatte er auch international Erfolg. Der Twist über St. Tropez kam in Deutschland Anfang der Sechziger in die Top Ten. Er sang auch einige seiner Lieder auf Deutsch sowie auf Englisch und Französisch.





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Geboren wurde di Capri im Juli 1939 wenige Wochen vor Beginn des Zweiten Weltkriegs. Bereits als Vierjähriger spielte er Klavier für US-Soldaten, die im Krieg auf seiner Heimatinsel stationiert waren. Die ersten Erfolge hatte er dann Ende der Fünfziger mit einer Band namens I Rockers („Die Rocker”). Mit dem Erfolg des Rock 'n' Roll in Europa kam auch sein Durchbruch. Das Schlagerfestival von Sanremo gewann er 1973 und 1976.

Eine Zeit lang galt di Capri als „italienischer Buddy Holly”. Er sang auch zahlreiche Italo-Versionen englischsprachiger Hits wie „Let's Twist Again” oder „How Deep is Your Love”. Zudem spielte er in einigen Filmen mit. (dpa/mp)