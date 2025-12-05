Trauer um Frank Gehry – einer der berühmtesten Architekten der Welt ist tot

Guggenheim-Museum in Bilbao, Walt-Disney-Konzerthalle in Los Angeles oder Vitra Design Museum in Weil am Rhein: Die Gebäude von Gehry sind unverkennbar. Jetzt ist der berühmte Architekt Frank Gehry tot.

Gehry sei im Alter von 96 Jahren nach einer kurzen Atemwegserkrankung in seinem Haus in Santa Monica gestorben, teilte seine Mitarbeiterin Meaghan Lloyd der Deutschen Presse-Agentur mit.

Zu den seinen berühmtesten Gebäuden gehört das Guggenheim-Museum in Bilbao. picture alliance / imageBROKER | Stephan Suehling Zu den seinen berühmtesten Gebäuden gehört das Guggenheim-Museum in Bilbao.

Frank Gehry war Sohn jüdischer Einwanderer aus Polen

Gehry gehörte zu den berühmtesten und begehrtesten Architekten weltweit. Auf der ganzen Welt stehen Gebäude des Pritzker-Preisträgers, darunter der Neue Zollhof in Düsseldorf, das Vitra Design Museum in Weil am Rhein, das Guggenheim-Museum in Bilbao, die Walt-Disney-Konzerthalle in Los Angeles, die Art Gallery of Ontario in Toronto, die Stiftung Louis Vuitton in Paris, die Dwight-D.-Eisenhower-Gedenkstätte in Washington sowie Wohngebäude unter anderem in Prag, New York und vielen anderen Städten.

Geboren wurde Gehry 1929 im kanadischen Toronto als Sohn jüdischer Einwanderer aus Polen. Als Teenager zog die Familie nach Los Angeles weiter, wo Gehrys Vater und auch er selbst Jobs als Lastwagenfahrer annahmen.

Auf einer Abendschule, wo er den Abschluss nachmachte, entdeckte ein Lehrer sein Interesse für Architektur und unterstützte ihn. In den 1960er Jahren gründete Gehry dann sein eigenes Architektur-Studio in Los Angeles und bekam erste Aufträge. Auch im hohen Alter hatte Gehry bis zuletzt weiter an Entwürfen und Projekten gearbeitet.