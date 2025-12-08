Tragödie bei Geburtstagsfeier: Jugendlicher hantierte mit Pyrotechnik

Beim unsachgemäßen Zünden von Profi-Pyrotechnik auf einer Geburtstagsfeier hat ein 17-Jähriger in Lingen seine rechte Hand verloren.

Der Feuerwerkskörper explodierte am späten Samstagabend in der Hand des Jugendlichen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand nicht. Ein weiterer 17-Jähriger erlitt leichte Verletzungen.

Das könnte Sie auch interessieren: Feuerwerk für Silvester in Hamburg: Welche Regeln für Kauf und Lagerung gelten

Bei dem Unfall im Emsland sei professionelles Großfeuerwerk der Kategorie F4 verwendet worden, das nur an Veranstalter und nicht an Privatpersonen verkauft werden dürfe, sagte die Sprecherin. Woher die Jugendlichen die Pyrotechnik hatten, konnte sie nicht sagen. Die Polizei weist darauf hin, dass die unsachgemäße Handhabung von Explosivkörpern zu schwersten Verletzungen führen kann. Eltern und Veranstalter von Feiern seien gebeten, Kinder und Jugendliche auf die Gefahren hinzuweisen und nur zugelassene Feuerwerkskörper unter sicheren Bedingungen zuzulassen. (dpa/mp)