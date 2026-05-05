Tragödie am Bahnübergang: 17-Jähriger fährt trotz Rot über Gleise – Beifahrer tot

Auf einem unbeschrankten Bahnübergang in Bayern kam es zu einem tödlichen Unfall. Der Fahrer eines Motorrollers soll das rote Signal nicht beachtet haben. Er wird schwer verletzt, sein Beifahrer stirbt.

Ein 17-Jähriger ist im Landkreis Landshut mit seinem Motorroller mit einem Güterzug zusammengestoßen. Sein ebenfalls 17 Jahre alter Beifahrer kam bei dem Unfall nahe Geisenhausen ums Leben, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer selbst sei schwerst verletzt worden.

Beifahrer erliegt Verletzungen an der Unfallstelle

Nach den bisherigen Ermittlungen soll der Jugendliche mit seinem Motorroller am Montagabend einen unbeschrankten Bahnübergang trotz Rotlichts überquert haben. Dabei kam es zu dem Zusammenstoß mit dem Zug. Der Beifahrer erlag demnach noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Der Fahrer wurde per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Gegen ihn wird nun wegen fahrlässiger Tötung und gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt.

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Hinter den beiden Jugendlichen war nach Polizeiangaben ein 15-Jähriger auf einem Mofa gefahren. Er habe vor dem unbeschrankten Bahnübergang noch rechtzeitig gestoppt und sei unverletzt geblieben. Der Lokführer erlitt einen Schock und wurde medizinisch betreut. (dpa)