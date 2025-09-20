Tragisches Unglück: Frau gerät unter Straßenbahn und stirbt

Eine Fußgängerin ist in Kassel von einer anfahrenden Straßenbahn überrollt worden. Die Frau starb noch am Unfallort.

Laut Polizei geriet die Frau beim Anfahren unter den Zug und starb noch an der Unfallstelle.

Hatte sie versucht, über die Kupplung zu steigen?

Erste Hinweise deuten darauf hin, dass die Frau zuvor versucht haben könnte, über die Kupplung zwischen zwei Tram-Anhängern zu steigen. Dabei wurde sie erfasst und stürzte.

Mehrere Augenzeugen des Unfalls erlitten einen Schock. Sie wurden von Rettungskräften betreut. Die Unfallstelle wurde gesperrt, ein Sachverständiger zur Rekonstruktion hinzugezogen.

Zur Identität der Frau machte die Polizei zunächst keine Angaben. Man wolle die Angehörigen schützen. (dpa/mp)