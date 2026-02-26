Tragisches Unglück auf Schrottplatz: 82-Jähriger von Bagger erdrückt

Auf einem Münchner Betriebsgelände ist es zu einem folgenschweren Vorfall gekommen: Ein Baggerfahrer hatte ein Schrottauto bearbeitet, nicht ahnend, dass sich darin ein Mensch befindet.

Ein 82-Jähriger ist in München von einem Bagger in einem Schrottauto erdrückt worden und gestorben. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich der Mann auf dem Gelände einer Firma im Stadtteil Obersendling unbemerkt in einen zur Verschrottung vorgesehenen Wagen begeben. Warum er am Mittwoch in dem Auto saß, blieb zunächst unklar.

Dach eingedrückt – Senior tödlich verletzt

Nach den bisherigen Erkenntnissen bediente ein 60-Jähriger das schwere Baugerät, um Altfahrzeuge zu bearbeiten. Mit dem Greifarm des Baggers habe er das Dach des Autos eingedrückt und den Wagen im Anschluss auf das Dach gedreht. Laut Polizeiangaben bemerkte ein Zeuge erst in diesem Moment, dass sich ein Mensch in dem Auto befand.

Durch das Eindrücken des Daches hatte der 82-Jährige den Angaben zufolge tödliche Verletzungen erlitten. Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten den Toten mit entsprechender Technik aus dem zerstörten Wagen bergen. Die Münchner Verkehrspolizei ermittelt zu den Umständen des Unfalls.

Wie ein Polizeisprecher sagte, habe es sich nicht um den Wagen des 82-Jährigen gehandelt. Der Mann sei möglicherweise als Altmetallsammler auf dem Schrottplatz gewesen. (dpa)