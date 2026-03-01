mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Polizeibeamte aus Austin arbeiten am Tatort in der West Sixth Street nach Schüssen vor der Bar Buford's in der Innenstadt von Austin.

Polizeibeamte aus Austin am Tatort nach Schüssen vor der Bar Buford's. Foto: picture alliance/dpa/Austin American-Statesman/AP | Jay Janner

  • Austin

„Tragischer Vorfall“: Drei Tote und viele Verletzte nach Schüssen in Ausgehviertel

kommentar icon
arrow down

Schießerei in den USA: In einem Ausgehviertel in der texanischen Stadt Austin sind in der Nacht mindestens drei Menschen getötet worden. 14 weitere seien im Zusammenhang mit Schüssen in einer Bar verletzt worden, teilte die Polizei mit. Drei davon schwer.

Die Polizei sei gegen 2 Uhr morgens (Ortszeit) verständigt worden und habe am Tatort einen bewaffneten Mann angetroffen. Drei Polizisten hätten das Feuer auf ihn „erwidert“ und den Verdächtigen getötet. „Das ist ein tragischer, tragischer Vorfall“, sagte eine Polizistin.

Das könnte Sie auch interessieren: Chronik des Misstrauens: Die USA unter Trump und der Iran

Rettungskräfte seien in unter einer Minute nach dem Notruf am Tatort eingetroffen. Über den Hintergrund der Tat wurde zunächst nichts bekannt gegeben. Die Polizei und der Bürgermeister von Austin kündigten weitere Pressekonferenzen in den kommenden Stunden an. (dpa/mp)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test