„Tragischer Vorfall“: Drei Tote und viele Verletzte nach Schüssen in Ausgehviertel

Schießerei in den USA: In einem Ausgehviertel in der texanischen Stadt Austin sind in der Nacht mindestens drei Menschen getötet worden. 14 weitere seien im Zusammenhang mit Schüssen in einer Bar verletzt worden, teilte die Polizei mit. Drei davon schwer.

Die Polizei sei gegen 2 Uhr morgens (Ortszeit) verständigt worden und habe am Tatort einen bewaffneten Mann angetroffen. Drei Polizisten hätten das Feuer auf ihn „erwidert“ und den Verdächtigen getötet. „Das ist ein tragischer, tragischer Vorfall“, sagte eine Polizistin.

Das könnte Sie auch interessieren: Chronik des Misstrauens: Die USA unter Trump und der Iran

Rettungskräfte seien in unter einer Minute nach dem Notruf am Tatort eingetroffen. Über den Hintergrund der Tat wurde zunächst nichts bekannt gegeben. Die Polizei und der Bürgermeister von Austin kündigten weitere Pressekonferenzen in den kommenden Stunden an. (dpa/mp)