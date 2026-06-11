Großes Glück für Urlauber: Minuten, bevor Flammen ein Ausflugsschiff auf Paxos verschlingen, verlassen sie das Boot. Was steckt hinter dem Alarm im Hafen?

In Griechenland ist auf einem Touristenboot ein Feuer ausgebrochen (Symbolbild). Anna Ross/dpa

Im Hafen der beliebten griechischen Kleininsel Paxos ist ein Feuer auf einem Tagesausflugsschiff ausgebrochen. Die Flammen griffen rasch auf ein zweites, im Hafen liegendes Boot über, wie lokale Medien berichteten.

Die Passagiere, mehrheitlich Touristen, waren kurz vor Ausbruch des Brandes von Bord gegangen. Der Brand habe sich schnell ausgebreitet, was einen größeren Einsatz von Behörden und Feuerwehr auslöste, berichteten Nachrichtenportale der benachbarten Insel Korfu.

Angaben zu möglichen Verletzten lagen zunächst nicht vor, teilte die Küstenwache mit. Die Ursache des Feuers blieb zunächst unklar. Die Hafenbehörden nahmen Ermittlungen auf. (dpa/mp)